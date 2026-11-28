随着新加坡人口进入超高龄化阶段，城市规划必须纳入休息空间。

新加坡植物园的自然沉浸步道让访客能与大自然进行更深层次的接触。 照片：海峡时报档案

25年来，我定期到访新加坡。随着我的年龄增长和阅历加深，这座城市也在不断发展。如今，新加坡已步入超高龄化社会，超过五分之一的居民年龄在65岁及以上。

今年，退休和重新雇佣年龄分别提高到了64岁和69岁。10月份，政府确认将再次上调这两个年龄限制，从2029年起分别提高至65岁和70岁——这比原计划提前了一年。

新加坡一直是一座具有前瞻性的城市。虽然此举是对国家人口现实的合理应对，但它也提出了一个超越雇佣政策本身的问题。

如果人们的寿命和工作年限都将延长，那么城市应该回馈什么来帮助他们维持更长的生命？我相信，部分答案在于一个常被忽视的城市规划领域——身心复原与福祉基础设施。

身心复原不同于健康老龄化

长期以来，社会对于长寿的集体思考一直以医疗保健和退休储蓄为核心，将它们视为安享晚年的主要支撑机制。

因此，健康老龄化被视为一个长期结果，目前通过寿命、慢性疾病和行动能力等指标来衡量。

相比之下，“身心复原”则完全是另一回事。它是指我们每天对身体、精神和社交能量的定期恢复。获得这种恢复能力，才能让我们回归健康的基准状态，对抗职业倦怠，并在晚年享受高效的生活。

如果说健康老龄化是我们希望达到的最终目标，那么身心复原就是我们每天需要做的事情。无论在25岁还是65岁，它都同样重要。而休息，正是实现身心复原的必要停顿。

这使得身心复原成为一个长期的健康可持续性问题，而不仅仅是医疗问题。没有人能单凭意志和努力，持续工作五六十年。职业倦怠、慢性压力和睡眠不足会削弱生产力，增加医疗保健成本，并缩短职业生涯。

周期性的暂停，若没有每日的身心复原，有时可能只带来短暂的喘息。一个需要在长期内保持生产力的劳动群体，必须能够在离家近的地方定期恢复精力。

从活力城市到疗愈城市

纵观不同文明和历史长河，人类一直都需要一些场所来聚集、恢复精力、沐浴、分享食物、休息，并与自然和彼此重新建立联系。

以公共浴室、桑拿和温泉空间为例。除了冷热与水的身体体验，它们还能让人从日常琐事中抽离，并参与一种共享的仪式。

东芬兰大学的研究发现，定期蒸桑拿有助于改善心脏健康。在当今社会，浴室也是少数几个能让手机被锁在储物柜里的地方之一，这为人们的相聚提供了理由。

在日本，邻里间的“钱汤”（sento）长久以来是祖孙共浴的地方；在布达佩斯，常客们在1913年开放的塞切尼温泉浴场（Szechenyi Thermal Bath）的蒸汽缭绕的室外泳池里下棋。

这种人与人之间的联系至关重要。研究表明，拥有牢固社会关系的人比缺乏这种关系的人更有可能拥有健康的生活和蓬勃的生命力。

结合水与热是一种方法，园林也遵循着同样的原则。

例如，新加坡国家公园局（NParks）在西海岸公园设立的疗愈花园，设有感官步道、可亲手种植的苗床和休闲区。那里还会举办园艺活动，并由社区义工提供导览服务。

新加坡国家公园局与新加坡国立大学（国大）的研究发现，白天去过公园的人在当晚的压力水平较低。

身心复原的效果在多层次的空间中最佳——从靠近住家的小型日常空间，到不同代际人群聚集的大型目的地。没有任何单一的目的地能提供完整的解决方案。

新加坡下一步可以怎么做

新加坡在建设健康城市方面已拥有坚实的基础。其城市规划长期以来一直倡导积极生活和社交联系：连道计划、作为城市共享客厅的小贩中心，以及超过230家活跃乐龄中心，都为年长居民提供了在家附近聚会的场所。

新加坡的独立浴室正日益受到欢迎，它们在家庭和工作之外提供了“第三空间”，为人们（尤其是忙碌的专业人士）提供了定期休息和恢复精力的渠道。

新加坡完全有能力在促进人口健康方面取得更大进展。

两项措施或有助益：首先，在新加坡现有的空间内融入“为休息而设计”的理念。国家公园局已开始着手，在连道沿线增设了令人精神振奋的景观和更多的休息点。同样的设计思路也可以应用于社区中心、组屋底层和新住宅区，让宁静的恢复角落与锻炼场所并存。

其次，在“健康SG”计划的基础上进一步发展。该计划为居民配对家庭医生并制定个人健康计划，可以鼓励人们将逛公园、游园林和在复原空间里度过的时间，也纳入到个人健康计划中。

新加坡已经证明，一座城市能够也应该被规划得宜居。现在的任务是规划未来的城市，使其能支持人们的“健康寿命”和身心复原。

这意味着我们需要扩展对基础设施的概念，使其不再局限于医院和高速公路，而是要包含那些能让人暂时远离工作、以完整、休息充分的状态回归并积极参与生活的场所。

休息并非生产力的对立面，而是其基础之一。一座运转良好的城市有赖于身心健康的人民。而新加坡凭借其向来未雨绸缪的规划记录，完全有能力向世界展示如何兼顾城市与人的建设。

作者是Therme Group的创始人兼首席执行官