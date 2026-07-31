The Business Times
business-time-50
BRUNCH

容不下第五家？“四大”会计师事务所牢牢掌控海峡时报指数成分股审计业务

指数中的每家公司都聘用普华永道、毕马威、安永或德勤。为何中型竞争对手无法分一杯羹？

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Renald Yeo

Renald Yeo

Published Fri, Jul 31, 2026 · 03:30 PM
    • 业内人士表示，“四大”在海峡时报指数成分股审计业务中的主导地位或许并未推高审计费用，但这种集中现象带来的影响已超出竞争范畴。
    • 业内人士表示，“四大”在海峡时报指数成分股审计业务中的主导地位或许并未推高审计费用，但这种集中现象带来的影响已超出竞争范畴。 插图：KEW KEAT BOON，《商业时报》；ADOBE STOCK

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】海峡时报指数（The Straits Times Index，简称STI）由30家上市公司组成。但当这些公司选择审计师时，选择范围却缩小到仅有四家公司。

    目前，每一家成分股公司都聘请普华永道（PwC）、毕马威（KPMG）、安永（EY）或德勤（Deloitte）其中之一。没有一家公司使用中型事务所，即通常指员工少于1000人的企业。

    尽管如此，诸如 Baker Tilly、BDO 和 RSM Singapore 等中型事务所确实为其他上市公司提供审计服务，并参与首次公开募股（Initial Public Offering，简称IPO）业务的竞争。

    此翻译对您是否有帮助？

    BrunchAuditBig Four auditorsAccountingAccounting firms

    TRENDING NOW

    Leopold Aschenbrenner had no professional investing experience before launching Situational Awareness in 2024.  

    Rise and fall of Situational Awareness: How Leopold Aschenbrenner’s AI fund stumbled

    Online shopping has brought convenience and incredible range into the living room, allowing suppliers and brands to bypass department stores.

    From Yaohan and Galeries to Metro: The rise and fall of department stores in Singapore

    Frasers Tower in Cecil Street was valued at S$2.12 billion as at Sep 30, 2025. Only Frasers Property’s half stake is available for sale.

    More office buildings lined up for sale ahead of impending Marina One deal

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More