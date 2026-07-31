容不下第五家？“四大”会计师事务所牢牢掌控海峡时报指数成分股审计业务

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指数中的每家公司都聘用普华永道、毕马威、安永或德勤。为何中型竞争对手无法分一杯羹？

业内人士表示，“四大”在海峡时报指数成分股审计业务中的主导地位或许并未推高审计费用，但这种集中现象带来的影响已超出竞争范畴。 插图：KEW KEAT BOON，《商业时报》；ADOBE STOCK

【新加坡】海峡时报指数（The Straits Times Index，简称STI）由30家上市公司组成。但当这些公司选择审计师时，选择范围却缩小到仅有四家公司。

目前，每一家成分股公司都聘请普华永道（PwC）、毕马威（KPMG）、安永（EY）或德勤（Deloitte）其中之一。没有一家公司使用中型事务所，即通常指员工少于1000人的企业。

尽管如此，诸如 Baker Tilly、BDO 和 RSM Singapore 等中型事务所确实为其他上市公司提供审计服务，并参与首次公开募股（Initial Public Offering，简称IPO）业务的竞争。