为市场动荡的夏季做好准备

潜在风险点包括一位具有改革精神的美联储新主席、疲软的日元以及高风险的财报季

美联储主席 Kevin Warsh 令投资者感到不安，因为该央行未来的举措尚不明朗。 图片来源：路透社

金融市场即将进入夏季，而当前的环境为爆发一些市场混乱提供了近乎完美的条件。

北半球的夏季月份向来是市场动荡的多发期。当资深交易员和投资者前往海滩度假，通常留下经验较浅的团队时，交易量往往会萎缩，市场的流动性也随之蒸发。

价格连续性变差，导致股票、债券、货币等各类资产在几乎没有新信息的情况下更容易出现大幅波动。