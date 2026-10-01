预防诈骗效果有限，追踪资金是下一步

在区块链上传输的资金可以被追踪和追回

公共机构和各项举措已开始着手处理资金离开受害者钱包后的去向。 照片来源：《海峡时报》

我们有个好消息。新加坡警察部队 (警察部队) 于8月26日宣布，与2025年同期相比，2026年上半年的诈骗损失金额下降了17.9%，至4亿1060万新元。

这延续了自2025年以来的积极趋势。2025年的诈骗损失金额已从2024年创纪录的11亿新元高点下降了17.9%。

在诈骗金额连续多年攀升后，这一曲线终于出现逆转。新加坡的反诈骗体系——包括公众教育、诈骗分析与战术干预系统 (Scam Analytics and Tactical Intervention System)、ScamShield应用程序、警察部队网络安全司令部，以及金融机构实施的强化安全措施——已被证明是行之有效的。