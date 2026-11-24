MIND THE GAP

在利率处于低位时开始投资的2020-2021年份基金，预计将面临一波“到期墙”压力。

直到最近，私人信贷一直被定位为一种能以较低风险获取类似股权回报的资产类别。如果您现在仍然从您的银行家那里听到这种说法，您内心的警报就应该响起了。

一个明显的危险信号是私人信贷常青基金或半流动性基金出现的动荡。过去几个月，一些知名基金已实施赎回限制，以遏制寻求退出的投资者浪潮。

然而，赎回限制是保护长期投资者利益的一项标准设置。对此不满的投资者可能误解了他们基金的流动性条款。

更令人担忧的是，外界对这一资产类别的信贷质量和真实违约率提出了质疑。

在这方面，值得注意的是，某些年份的基金比其他年份的问题更多。

对于较新年份的基金，复苏迹象已经显现。

简而言之，基金的投资年份可能预示着信贷压力以及投资者最终获得的投资回报率。基金的“年份”指的是其开始配置资本的年份。

2020-2021年份的基金在利率低、资产估值相对较高时开始投资。它们预计将面临一波“到期墙”压力——即其标的债务需要在2027年至2029年间进行再融资。这是否具有挑战性，将取决于相关公司的健康状况。

知名基金发起人的表现会更好吗？资金已大量涌入KKR和Blackstone等巨头。但正如《华尔街日报》的一项分析所发现的，在包括Blackstone和Ares Capital所管理的基金中，违约率和恶化贷款的“观察名单”都在飙升。

然而，在较新年份的基金中，价值正在显现。这些基金在不同的宏观环境中开始投资，并受益于更严格的承销标准和更强的贷款约束条例。

Lord Abbett & Co 合伙人兼私人投资主管 Stephan Kuppenheimer 表示，私人信贷市场已分化为包含大型贷款的中上层市场和传统的核心中端市场。

讽刺的是，承销纪律的丧失主要集中在中上层市场，而人们通常认为这一市场应该更稳定、风险更低。Moody's Ratings 私人信贷全球主管 Mark Pinto 表示，相反，该领域的资本竞争已导致了一场“逐底竞争”。

关于这一点，后文将详细阐述。

真实的违约率

曾任Blackstone合伙人的 Kuppenheimer 认为，私人信贷正进入一个“差异化回报”的时期。

“在过去十年的大部分时间里，我们没有看到太多的业绩分化或信贷压力。展望未来，私人信贷应该会更像其他资产类别，出现明显的头部和尾部四分位数组别，这在过去十年是很难看到的。

“以流动性杠杆金融市场作为参照指标，虽然不尽完美，但我们正处于一个违约率高企的环境。根据不同的数据，违约率在3.5%到5%之间。而历史平均水平为2%。”

Moody's 在10月份发布的一份美国私人信贷报告中发现，实际的信贷压力高于所报告的违约率。该报告对截至6月份的12个月内超过600家信用评估发行人进行了评估，发现有4%被报告为违约。

但当计入其他“等同于违约”的事件，如实物支付（PIK）安排和债务展期后，违约率上升至5.8%。

Fitch Ratings 报告称，在截至8月份的过去12个月里，美国私人信贷的违约率为6.3%。

Moody's 的 Pinto 表示，寻求再融资的借款人将不得不为其浮动利率贷款支付更高的利率。

“这些贷款正显示出一些恶化的迹象。它们正在与其他许多贷款争夺融资，而这波（到期）墙的质量也很薄弱。

“在未来两年寻求再融资的发行人中，略高于50%的评级为‘Caa’级或以下，这是投机级市场中最薄弱的部分……实物支付正在增加；不计息贷款也在增加。我们还看到了观察名单的出现。”

在PIK安排中，利息被递延并加入本金。当贷款方因借款人陷入困境而停止计提利息收入时，就会出现不计息的情况。

“通常，当借款人开始遇到困难时，贷款方会建立一个观察名单。他们可能担心公司的经营状况，或者公司的收入出现问题，又或者开支失控。这些因素，再加上利率上升的环境，将给杠杆率最高的借款人带来压力。”

Moody's 在其报告中表示，商业与消费者服务以及软件这三个行业的风险敞口，在陷入困境的发行人中占了过高的比例。

尽管如此，Pinto 说道：“人们倾向于关注哪些行业面临的困难最大。但揭示疲弱领域的不是行业，而是基金的投资年份。”

规模大未必就好

过去12个月的资本竞争也模糊了通常由银行主导的银团贷款市场与私人信贷市场之间的界限。随着为数据中心和人工智能建设提供资金的大型贷款进入市场，这种情况尤为明显。

Pinto 说：“银行的银团贷款市场与私人信贷或直接贷款市场之间存在一种紧张关系，借款人在这两种资本来源之间来回转换。这几乎形成了一场逐底竞争，贷款的约束条例越来越少，价格也很有吸引力。

“这种情况后来开始平息，因为私人信贷放贷机构表示：‘我们有特定的最低回报率和一定程度的下行风险保护，这是我们承销一笔贷款所必需的。’因此，投机级市场中较高端的部分表现良好。”

Kuppenheimer 说：“人们凭直觉会认为，一个庞大的市场意味着它更具多样性和深度，但在很大程度上，事实恰恰相反。

“在庞大的市场中，你正在与一种性质完全不同的资本竞争，并面临着激进的条款。避免这种情况对于私人信贷的历史性成功至关重要。我们不需要我们的私人信贷业务规模大到让我们丧失纪律。”

调低你的回报预期

如果您的投资组合中包含私人信贷，或者您正考虑配置相关资产，那么调低回报预期是审慎之举。

Pinto 表示：“私人信贷的标志性特征之一是它为类似债务的投资提供了类似股权的回报。但市场中存在风险与回报的关系。尽管这种关系时有失调，但终将回归均值。为债务投资提供类似股权的回报，这本身就是一种矛盾的说法。”

“我预计，我们之前看到的一些基金获得的双位数回报率可能会下降，原因有二。其一，市场在高利率环境下遇到困难。其二，存在资本竞争。这种竞争将从供需角度挤压利润空间。”

Kuppenheimer 说：“作为信贷投资者，我们时刻具有风险意识。我们的上行收益就是能收回我们的资金。我们总是在思考任何动态会如何对我们造成损害。”