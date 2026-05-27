普京与特朗普已无牌可打

俄罗斯和美国分别在乌克兰和伊朗发动的战争，是地缘政治自残的典型案例。

乌克兰已将前线变成一个屠宰场，俄罗斯的月伤亡率达到35,000人。 图片来源：路透社

2022年俄罗斯入侵乌克兰时，前一年结束其首个美国总统任期的 Donald Trump 称赞此举为“天才之举”。

实际上，俄罗斯总统 Vladimir Putin 发动的这场战争，本是我们这个时代代价最昂贵的大国失误，直到三个月前 Trump 在其第二个总统任期内发起了“史诗狂怒”行动。

两人都赌对手不堪一击，并以为几天内就能取胜。他们都给自己的国家带来了沉重负担，这些代价在他们下台后仍将持续多年。