The Business Times
business-time-50

俄罗斯是欧洲战略自主的考验

要想结束乌克兰战争，欧洲地区必须共同决定如何为这个欧亚国家找到一个位置

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 俄罗斯总统 Vladimir Putin 拒绝承认他可能在乌克兰失败，但该国精英阶层已开始一场辩论，这既带来了希望，也令人担忧。
    • 俄罗斯总统 Vladimir Putin 拒绝承认他可能在乌克兰失败，但该国精英阶层已开始一场辩论，这既带来了希望，也令人担忧。 图片来源：路透社

    Marc Champion

    Published Tue, Jun 16, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    6月11日，来自所谓 E3（法国、德国和英国）的大使们罕见地访问了莫斯科，讨论如何结束其对乌克兰的入侵。

    俄罗斯外交部长 Sergei Lavrov 不屑于接见他们。相反，他的副手向他们宣讲了“对西方破坏性政策的客观评估”。

    客观地说，正在进行破坏的是俄罗斯。

    此翻译对您是否有帮助？

    Russia-Ukraine warUkraineEuropeRussiaVladimir Putin

    TRENDING NOW

    (From left) Dushan county’s ambitious Shuisi Building project and an unfinished, full-scale replica of the Titanic in Daying county.

    Abandoned ‘Titanic’, failing ‘ancient towns’: Why China’s tourism boom leaves white elephants behind

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    As much as 90% of the crude oil supply of South-east Asian economies is imported from the Middle East, with much of it shipped through the Strait of Hormuz.

    ‘Very low chance’ that US-Iran deal reverts energy flows to South-east Asia through Hormuz: Bloomberg Economics

    Source of wealth establishment processes are typically the most time-intensive elements in onboarding ultra-high-net-worth clients.

    Battle for Asia’s ultra-rich: ‘Singapore can’t afford to keep losing clients to Dubai, Hong Kong’

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More