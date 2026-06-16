俄罗斯是欧洲战略自主的考验
要想结束乌克兰战争，欧洲地区必须共同决定如何为这个欧亚国家找到一个位置
- 俄罗斯总统 Vladimir Putin 拒绝承认他可能在乌克兰失败，但该国精英阶层已开始一场辩论，这既带来了希望，也令人担忧。 图片来源：路透社
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6月11日，来自所谓 E3（法国、德国和英国）的大使们罕见地访问了莫斯科，讨论如何结束其对乌克兰的入侵。
俄罗斯外交部长 Sergei Lavrov 不屑于接见他们。相反，他的副手向他们宣讲了“对西方破坏性政策的客观评估”。
客观地说，正在进行破坏的是俄罗斯。
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