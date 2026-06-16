人工智能驱动的“无就业增长”情景：投资者与社会无需恐慌
新加坡可在人工智能时代胜出，这将利好本地股市
- 人工智能驱动的无就业经济增长，未必会严重冲击新加坡股市 照片：商业时报资料图
本文由AI辅助翻译
人工智能（AI）正迅速变得无处不在。如今，人工智能工具已在各行各业的多种职能中得到广泛部署。
计划海外旅行？研究投资理念？寻求健康问题的帮助？人工智能可以在所有这些领域甚至更多方面为个人提供帮助。
随着人工智能日益强大、应用愈发广泛，有效利用人工智能的各行各业将获得生产力的提升和更高的利润。尽管面临地缘政治紧张、贸易保护主义和社会分裂等问题，投资者依然青睐股市，这一趋势或许能为此提供部分解释。
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