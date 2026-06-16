The Business Times
business-time-50
SENSE & CENTS

人工智能驱动的“无就业增长”情景：投资者与社会无需恐慌

新加坡可在人工智能时代胜出，这将利好本地股市

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Leslie Yee

Leslie Yee

Published Tue, Jun 16, 2026 · 02:15 PM
    • 人工智能驱动的无就业经济增长，未必会严重冲击新加坡股市
    • 人工智能驱动的无就业经济增长，未必会严重冲击新加坡股市 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    人工智能（AI）正迅速变得无处不在。如今，人工智能工具已在各行各业的多种职能中得到广泛部署。

    计划海外旅行？研究投资理念？寻求健康问题的帮助？人工智能可以在所有这些领域甚至更多方面为个人提供帮助。

    随着人工智能日益强大、应用愈发广泛，有效利用人工智能的各行各业将获得生产力的提升和更高的利润。尽管面临地缘政治紧张、贸易保护主义和社会分裂等问题，投资者依然青睐股市，这一趋势或许能为此提供部分解释。

    此翻译对您是否有帮助？

    Artificial IntelligenceJobsjob cutsSingapore equitiesProductivitySingapore StocksSense & Cents

    TRENDING NOW

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    The 16-storey Capri by Fraser China Square opened in 2019.

    BlackRock said to be in exclusive due diligence for Capri by Fraser China Square

    As much as 90% of the crude oil supply of South-east Asian economies is imported from the Middle East, with much of it shipped through the Strait of Hormuz.

    ‘Very low chance’ that US-Iran deal reverts energy flows to South-east Asia through Hormuz: Bloomberg Economics

    SJ Heng, senior director of commerce at Heineken Asia-Pacific, says that a beer's brand is "not determined by the postal code of the brewery".

    Tiger Beer lines up new products as Singapore operations’ role shifts from brewing to innovation

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More