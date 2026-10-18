SEC应保护投资者，而非私募基金

这些投资之所以一直对普通投资者设限，是有原因的，而这些问题至今仍然存在

SEC提议允许私募基金管理人在未经任何事先监管批准的情况下，在封闭式基金中设立多个份额类别。 图片来源：UNSPLASH

美国证券交易委员会 (SEC) 公布了一项规则提案，这可能是对“意外后果法则”的一次潜在考验。该提案将使私募股权、风险投资和私人资本基金管理人能更容易地吸引并利用散户投资者的储蓄。

根据提案内容，普通投资者将有更大的能力将储蓄直接投资于私募基金管理人，同时支付迄今为止只有更专业的投资者才需支付的业绩报酬。

几十年来，这些基金、策略和表现最佳的管理人——以及他们创造的许多超越市场的回报——在很大程度上一直未对普通投资者开放。联邦监管机构认为，普通投资者无法理解或承受其中涉及的风险、深奥的策略和费用结构。

这项提案似乎打消了这一顾虑，并致力于实现一个目标：让所有人都能接触到那些只为最富有的个人和大型机构带来丰厚回报的投资策略。这无可厚非。

但私募基金在很大程度上一直对普通投资者设限是有充分理由的——而这些理由至今仍然存在。

投资于私募股权、私募信贷、风险投资及类似策略的风险远高于普通投资。

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首先，您必须准备好将资金一次性投入多年。这对大多数散户投资者来说将是一种全新的体验——在市场低迷时期，更是一种尤为不快的体验。

其次是与私募基金相关的费用和“隐性成本”（如行政、法律和信息技术费用）。基金管理人通常收取标准的“2-20”费用——即每年收取基金资产的2%作为管理费，并提取20%的收益作为业绩报酬。

他们值这个价吗？学术研究表明，通常不值。一些管理人用骄人的业绩来为自己的费用和奖金辩护。但在许多情况下，这些费用大幅削减了投资收益。

但更大的风险在于，私募基金管理人有很多方法可以在客户不知情的情况下钻空子。例如，SEC的提案允许私募基金管理人在未经任何事先监管批准的情况下，在封闭式基金中设立多个份额类别。

这可能成为一个严重滥用的源头。人们可以轻易地想象到，一只基金会设立两个类别——一个针对通过高佣金、高收费经纪商进入的散户投资者，收取高额费用；另一个则为财力雄厚的养老基金、大学捐赠基金和超高净值人士设立，收取低廉费用。

在基金管理人如何为资产估值以计算其业绩报酬方面，本已存在大量且未经制约的利益冲突。当散户投资者的现金突然大量涌入时，为什么不会出现新的冲突呢？

而且这些冲突可能难以被发现。私募基金管理人可以轻易地以运营一个向公众开放的基金需要更高的手头现金为由，来掩盖其不佳的相对表现。在私募基金中，无论好坏，一切都取决于管理人的说法。

这就引出了外部监督的问题。机构投资者拥有专业的团队来审查私募基金的账目，以监控资产并发现他们是否在估值、策略、管理费和分配要求方面吃了亏。

散户投资者没有这种实力，也不被期望拥有。

SEC的提案似乎没有以任何有意义的方式来解决这种不匹配的问题。它不要求私募基金管理人在费用、流动性、透明度、治理或估值方面做出任何改变，甚至不要求标准化。

SEC的提案实际上就像是假装一个只在高中校队打过棒球的看台观众，应该被派去参加世界大赛（World Series）一样。职业赛场上的球员更强壮，比赛节奏也更快。

这是一种危险的情况，投资者会因此受到损失。问题不在于SEC的意图是否高尚或富有成效，而在于它是否会要求私募基金管理人实施任何纪律或改革，以换取这场几乎注定会到来的现金盛宴。

要求采取此类制衡措施将是一种更好、也更站得住脚的方法。

加强监管甚至也符合这些基金的自身利益：他们需要考虑到少数害群之马对整个行业的影响。

这个月还是才华横溢的基金管理人，下个月就可能变成一个不切实际的傻瓜或骗子。问问Situational Awareness对冲基金的投资者就知道了，这家规模达200亿美元的基金在今年夏天倒闭了。

私募基金的发起人肯定认识到了这里的风险。他们无法用“我们的投资者知道自己在做什么”这样的话来为亏损、糟糕的业绩甚至过高的费用搪塞过去。这种说法对深谙风险的机构投资者管用，但对那些仅凭一本宣传册就投资的普通散户来说却行不通。

所有参与此提案的人——无论是监管机构还是私募基金——都需要专注于让投资的流动性更强、成本更低、也更透明。

而私募基金正朝着相反的方向发展。它们持有资产的时间越来越长，延长了锁定期要求，并尽力安然度过正在挤压其资产负债表的加息周期。

一些基金正在推出没有固定清算日期的“永久基金”——这是一种无论资产出售时机如何都能创造稳定管理费收入的好方法。人们有理由认为，私募基金之所以想向散户投资者敞开大门，是因为它们需要钱——而且是急需。

如果SEC急于给予私募基金这种准入，它就应该要求，以计算薪酬为目的的基金资产估值必须由第三方进行。或者，任何基金的募集说明书都必须用清晰的语言和图表，说明各项费用和基于资本收入的薪酬对投资者回报随时间推移产生的影响。

一个运营良好的基金满足这些要求应该不成问题。

SEC不应该做的是拆除护栏。请记住，在市场一路上涨、人人追逐收益时，吸引更多投资者入市总是看起来很美妙。但当市场逆转时，所有人都会质问，监管机构怎么能如此不负责任，让相对的新手承担如此巨大的风险。

这只会导致监管政策的急转弯和出台过于繁重的新限制，而这恰恰是私募基金管理人尤其不愿看到的。考虑到他们收取的费用，这种后果的代价将比他们想象的要昂贵得多。彭博社