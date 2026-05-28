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地缘政治动荡之际，今年的香格里拉对话或成史上最重要的一届

尽管伊朗危机可能正在平息，但其持续的人道主义和经济代价仍将是关注焦点

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虽然香格里拉对话主要是一个讨论亚太问题的论坛，但更广泛的全球发展动态也将是议题之一。 照片：路透社

Andrew Hammond Published Thu, May 28, 2026 · 07:00 AM