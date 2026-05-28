地缘政治动荡之际，今年的香格里拉对话或成史上最重要的一届
尽管伊朗危机可能正在平息，但其持续的人道主义和经济代价仍将是关注焦点
- 虽然香格里拉对话主要是一个讨论亚太问题的论坛，但更广泛的全球发展动态也将是议题之一。 照片：路透社
本文由AI辅助翻译
香格里拉对话以亚细安区域论坛和慕尼黑安全会议等为先例，在过去约四分之一个世纪里，一直是亚太地区首屈一指的地缘政治对话平台。
然而，在伊朗危机以及更广泛、瞬息万变的地缘经济和国际关系格局影响下，本周这场从周五（5月29日）至周日举行的活动，或许是史上最重要的一届。
越来越多迹象表明，德黑兰和华盛顿即使未能达成更全面的协议，也可能接近将中东停火协议延长60天。然而，地缘政治秩序仍处于不断变化之中，本周亚太地区举行的多场会议就是明证。
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