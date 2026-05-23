新加坡的高级律师头衔是否应涵盖企业总法律顾问？

是时候重新审视法律界的最高荣誉了

将高级律师的称号扩大至涵盖总法律顾问，将需要重新定义它向法院、法律界和公众所传递的信号。 图片来源：PIXABAY

新加坡的法律行业已悄然发生重大变化。如今，一个人即使不选择传统的私人执业道路，也能获得律师执业资格。

越来越多能力出众的律师选择成为企业内部法律顾问，在机构内部为公司提供咨询、塑造治理结构并应对复杂的监管环境。

这一转变自然引出了一个问题：如果法律专业本身的范畴已经扩大，其最高形式的认可是否也应随之演变？

根据《法律专业法令》授予的高级律师 (Senior Counsel, 简称SC) 称号，至今仍是法律界卓越成就的顶尖标志。然而，该头衔在很大程度上仍与诉讼辩护和法庭工作挂钩。

对于那些从一开始就选择企业内部法律顾问道路的律师而言，并没有一个与之对等的巅峰荣誉。

认可的理由

认可杰出总法律顾问 (General Counsel, 简称GC) 的理由不难阐明。在最高层级，他们的工作具有战略复杂性，涉及跨境范围，并常常对市场和机构产生重大影响。

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顶尖的总法律顾问就生存性风险向董事会提供建议，主导监管沟通，并影响业界标准。在金融、科技和基础设施等领域，他们的法律判断可能产生系统性影响。

如果新加坡希望吸引并留住顶尖法律人才，那么从政策层面看，有理由确保那些追求企业内部职业道路的人才，不被视为脱离了专业认可的轨道。

在一个以SC为最显赫荣誉标志的体系中，企业内部律师无法获得此项认可，这或许会在一定程度上影响他们的职业选择。

类比及其局限性

有人指出，SC头衔并非严格局限于执业诉讼律师。杰出的学者和高级法律服务官员也曾获此殊荣，这表明该框架已经认可了法庭之外的贡献。

但这些类别有一个共同的决定性特征：他们的工作都服务于作为公共体系的法律。

学者们塑造法律理论，其成果在判决中被引用。法律服务官员设计立法，并为公共利益行事。他们的贡献是可见的、可供公开检验的，并深植于法律秩序之中。

相比之下，总法律顾问的工作主要是非公开的，且通常是保密的。无论其工作多么重要，通常都是为了服务于企业客户。它对法律发展的影响通常是间接的，并且难以进行一致的评估。

这一区别至关重要，因为SC不仅仅是一个奖项，它是一个与法院和诉讼辩护紧密相关的称号。

SC的公信力建立在明确的目标、透明的成就以及相对一致的卓越基准之上。

将其范围扩大以涵盖总法律顾问并非一项微小的调整，而将需要重新定义该头衔向法院、法律界和公众所传递的信号。

政策制定者可能会持谨慎态度。现有框架在其预期目标上运作良好。目前没有明显的市场失灵问题迫使改革，而相关风险，特别是稀释SC头衔含义的风险，是不容忽视的。

彰显法律界的价值观

然而，其潜在的担忧仍然是合理的。随着越来越多的律师从一开始就选择在企业内部发展其职业生涯，难道不应该有一种能在最高层面上反映这条职业道路的认可形式吗？

对于一个以建立现代化、包容性法律生态系统为傲的司法管辖区来说，这是一个值得正视的问题。

如果唯一被广泛认可的巅峰荣誉仍然与私人执业挂钩，这可能会潜移默化地强化一种看法，即其他职业道路是次要的。

更好的前进道路

与其将SC的范畴延伸至其天然界限之外，一个更为合理的对策是建立一个并行的认可体系，以反映企业内部执业的现实情况。

新加坡公司法律顾问协会和新加坡法律学会等机构，完全有能力制定这样一个框架，该框架旨在表彰：

战略性法律领导力；

在治理和监管方面的影响力；以及

对业界和市场标准的贡献。

这将使卓越的成就能够根据其自身的价值得到认可，而不是通过为不同专业领域设计的标准来衡量。

假以时日，如果出现了真正杰出的个人，其工作可被证明在公共意义上塑造了新加坡法律的发展，那么或许有理由将他们有限地纳入SC框架。但这种情况将是例外，而非通例。

一种不带利益关系的视角

从一名退休律师的视角来看，我提出这个问题不带任何职业利害关系或个人利益。我认为，有才华的企业内部法律人才所怀有的抱负应该得到肯定和鼓励。

SC这项荣誉之所以能很好地为新加坡服务，恰恰在于它所代表的意义清晰明确。这种清晰性不应被轻易削弱。

然而，新加坡可以同时选择传统与进步：保留SC作为诉讼辩护和法律发展的顶峰荣誉，同时为那些在企业内部追求卓越的人才建立一个同样具有公信力的认可形式。

毕竟，法律专业的定义正日益由多元化的职业道路所塑造。卓越的成就，无论在何处出现，都应该被看到、被重视、被认可。

作者曾领导Motorola和Siemens等跨国公司的亚洲法律团队，近期从Jardine Cycle & Carriage集团总法律顾问一职退休。他是新加坡董事学会的高级认证董事，并在多个董事会任职，包括One Mind at Work的全球指导委员会和SGListCos。