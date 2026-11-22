COMMENTARY

该合伙业务正扩展至数字和绿色经济、医疗保健和生物技术以及第三方市场

副总理 Gan Kim Yong（左）于2025年12月15日在重庆与中国副总理 Ding Xuexiang 会晤。 图片来源：MDDI

是什么让新加坡与中国的合伙业务在数十年的变迁中历久弥新？一个关键因素是我们愿意携手创新。随着我们经济的发展和需求的演变，两国政府不断寻找新的合作方式。

我们的三个政府间合作项目就说明了这一点。苏州工业园区、天津生态城和中新（重庆）战略性互联互通示范项目，分别满足了我们不同发展阶段的需求——从苏州的工业发展，到天津的可持续城市发展，再到重庆的互联互通。这三个项目都在不断发展和适应，开辟了新的合作领域。

如今，我们的合伙业务正扩展到数字和绿色经济、医疗保健和生物技术以及第三方市场。我们应该将同样的创新精神带到这些机遇中。

我将于周一（11月23日）在新加坡，与中华人民共和国国务院副总理 Ding Xuexiang 共同主持第22届中国新加坡双边合作联合委员会（JCBC）会议。作为我们最高级别的双边合作机制，JCBC让我们能够总结进展并规划新的增长领域。今年的会议是一个契机，让我们思考如何进一步推进我们的创新合伙业务。

共同开发新的解决方案

创新是新加坡和中国共同的重中之重。新加坡已在新兴技术领域投入巨资，包括人工智能（AI）。我们正在整个经济领域利用人工智能的潜力，从帮助小企业提高生产力到推动医疗保健和高科技产业的发展。

中国同样在通过投资科技来追求高质量发展。字节跳动（ByteDance）和月之暗面（Moonshot AI）等公司反映了其创新生态系统的活力。我们互补的能力为我们的研究机构和企业提供了机会，可以结合各自的专业知识，为共同的挑战开发解决方案。

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自新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）于2020年与中国部分省市启动合作创新计划以来，已有超过40个人工智能、生物医药科学和绿色技术领域的项目获得支持。我们可以通过将研究与企业和社区的需求更紧密地联系起来，帮助有前景的技术找到实际应用，从而进一步推动这些合作。

例如，在新加坡的榜鹅镇，本地交通运营商 Grab 和 ComfortDelGro 与中国科技公司文远知行（WeRide）和 小马智行（Pony.ai）合作，推出了自动驾驶接驳服务。这将使居民更方便地到达综合公共交通枢纽和邻里设施。

在周一的 JCBC 会议上，我们将宣布两国研究中心之间更多的合作协议。这些协议将为我们的研究人员提供更多机会，汇集专业知识，寻求新突破，并将研究成果转化为实际解决方案。

一年一度的 JCBC 会议让新加坡和中国能够总结进展并规划新的增长领域。 图片来源：海峡时报档案照片

将创新推向市场

新加坡和中国的经济联系紧密。十多年来，中国一直是我们的最大商品贸易伙伴，而新加坡也仍然是中国最大的外来投资国。我们可以利用这些牢固的联系，帮助企业将其创新商业化并进入新市场。

中新广州知识城（GKC）就展示了这种潜力。自2010年成立以来，GKC 已成为新加坡企业进入中国粤港澳大湾区的跳板。

其国际知识产权（IP）创新服务中心帮助新加坡公司在华保护其创新并实现商业化，同时也让中国企业在向国际扩张时能够利用新加坡的知识产权服务。我们可以利用这些平台，帮助企业寻找合作伙伴，保护和商业化其创新，并共同在第三方市场寻求机遇。

更紧密的金融合作也使个人和企业的跨境交易变得更加便捷。新加坡金融管理局和中国人民银行一直在密切合作，以扩大汇款渠道，实现即时、小额的转账。

PM Wong（右）于周日（11月22日）在总统府会见了中国副总理 Ding Xuexiang。 图片来源：MDDI

连接人才与思想

创新归根结底始于人。新加坡和中国在教育和研究等多个层面一直保持着密切的人文联系。我们应该在这些联系的基础上，汇聚更多的学生、研究人员和专家，交流知识，开发新的解决方案。

在2023年第19届 JCBC 会议上启动的中新科技人文交流计划就是这样一个平台。我们还通过在前沿领域开展新的联合项目和研究合作，深化我们两国教育机构之间的联系。

我们应该鼓励持续的交流，以便参与者能够加深对彼此经济和社会的理解。

随着时间的推移，这些网络可以发展成为研究和商业合伙业务，为未来多年的创新与合作提供支持。

维护以规则为基础的国际秩序

这些机遇是在一个日益不确定的国际环境中展开的。技术的飞速发展正在重塑社会，而气候变化和地缘政治紧张局势则给全球经济带来了更多压力。

在适应这些变化并深化我们的创新合伙业务的同时，我们必须坚定不移地维护国际法和以规则为基础的多边体系。几十年来，这些一直是两国发展的基础，给予企业投资的信心，并使人们能够跨境交流思想和共同工作。

霍尔木兹海峡的局势凸显了全球贸易易受干扰的脆弱性，对开放型贸易经济体尤其如此。维护过境通行权对包括新加坡和中国在内的所有国家都至关重要。我们在维护这些权利和保持贸易路线开放方面拥有共同利益。

我们的合伙业务之所以能够持续发展，是因为我们始终保持前瞻性和务实性，不断寻找新的方法来满足两国人民的需求。我们应该在互信的基础上，发挥各自的优势，在利益契合的领域深化合作。

通过携手创新，支持一个开放、包容和以规则为基础的国际秩序，新加坡和中国可以为下一代建设更美好的未来——一个让他们有更多机会追求自己抱负的未来。这是一个值得我们共同努力实现的未来。

作者是新加坡副总理兼能源、贸易与工业部（主管贸易）部长。