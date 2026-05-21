新加坡企业须积极应对日益猖獗的人工智能诈骗

大小企业都必须从细致合规的会计和财务流程入手

在整个亚洲，所有企业，包括中小型企业（SMEs）和大型上市公司，都日益面临着欺诈风险。

Kroll的《2025年金融犯罪报告》发现，在受访的新加坡高管中，有76%的人预计其公司的金融犯罪风险将会增加。然而，只有26%的人坚信自己的公司有能力应对。

为缩小在应对欺诈方面的能力差距，企业必须提高财务透明度，实施基本管控，并定期审查其会计系统和信息技术（IT）流程。