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新加坡企业须积极应对日益猖獗的人工智能诈骗

大小企业都必须从细致合规的会计和财务流程入手

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    • 利用深度伪造人工智能进行冒充的社会工程学骗局正变得日益复杂。
    • 利用深度伪造人工智能进行冒充的社会工程学骗局正变得日益复杂。 照片来源：商业时报资料照片

    Paul Gardner and Bruno Arboit

    Published Thu, May 21, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    在整个亚洲，所有企业，包括中小型企业（SMEs）和大型上市公司，都日益面临着欺诈风险。

    Kroll的《2025年金融犯罪报告》发现，在受访的新加坡高管中，有76%的人预计其公司的金融犯罪风险将会增加。然而，只有26%的人坚信自己的公司有能力应对。

    为缩小在应对欺诈方面的能力差距，企业必须提高财务透明度，实施基本管控，并定期审查其会计系统和信息技术（IT）流程。

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    Business managementFraudArtificial IntelligenceDeepfakeAccountants

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