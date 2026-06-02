新加坡可成为亚洲“超级联系人”并加强全球贸易

新加坡不仅是连接贸易和投资的枢纽，更在塑造互联互通的规则。

全球经济日益碎片化。各国正投入更多时间和精力，以应对地缘政治竞争、供应冲击和多边主义的倒退。

“展望未来，全球经济的现实将是出现更多的干扰、冲击和波动。”总理 Lawrence Wong 在今年5月于宿务举行的第48届亚细安峰会上说道。

在不确定性成为新常态的背景下，政府和企业都寻求以更高的确定性和更低的风险进行跨司法管辖区运营的能力。在这样的环境中，可预测性成为一种战略资产。