新加坡大学捐赠基金回报信息披露有待加强

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信息披露不一致导致难以评估长期投资表现

统一的信息披露框架能加强公共问责制，并让利益相关者更清楚地了解大学如何管理其捐赠基金。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美国大学 Harvard 和 Princeton 近期成为新闻焦点，公布其在截至2026年6月的财年里，捐赠基金回报率分别达到了27.1%和23.7%。

尽管外界的焦点大多集中在这些亮眼的数字上，但更让我关注的是这些大学对其投资信息的披露程度。

披露的信息包括长期业绩、投资策略和资产配置，让外界得以一窥这两所全球最富有的大学是如何管理其投资组合的。

它们的管理方式或许有所不同，但利益相关者能获得足够的详细信息，以比较其长期的投资表现。

在新加坡，进行此类比较则更具挑战性。

新加坡的六所自治大学——新加坡国立大学（国大）、南洋理工大学、新加坡管理大学、新加坡科技设计大学（新科大）、新加坡理工大学和新加坡社科大学——共同管理着数十亿美元的捐赠基金。

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这些基金为奖学金、研究项目、学术课程和其他活动提供财务支持。

诚然，所有六所大学都会发布经审计的财务报表，但这些报表未必能清晰地反映其投资表现。

捐赠基金的价值及其变化只反映了部分情况。即使投资表现不佳，捐赠基金的资产也可能因为捐款或津贴的增加而增长。

如果没有以统一标准计算和披露的回报率，就很难进行评估和有意义的比较。

在截至3月的最新财年中，国大报告的名义投资回报率为4%，其10年期年化名义回报率为6.4%。剔除通货膨胀因素后，其过去十年的年化实际回报率为4.5%。

然而，此类信息披露在本地大学中尚未成为常态。

提高信息披露一致性，加强公共问责制

鉴于自治大学受益于大量公共资金，包括政府为捐赠基金提供的配对津贴，因此，除了现有的财务报告要求外，大学更有理由以更统一的标准披露投资表现指标。

这并非要求本地大学追求激进的回报率，也不是要求它们效仿财务状况不同的美国同行（如 Harvard 和 Princeton）的投资策略。

事实上，即使在本地大学之间，其管理方式也可能大相径庭。一所正在建立捐赠基金的新学府，其优先事项会与一所管理着数十亿资金的成熟学府有所不同。

但这些差异不应削弱提高透明度的必要性。相反，让利益相关者了解投资如何管理、决策目标是什么以及投资是否步入正轨，这一点变得更为重要。

一个要求自治大学公布年度投资回报率，并在可行的情况下，一并公布5至10年期年化数据的统一最低披露框架，将是一个良好的开端。

这些大学还可以披露大致的资产配置、投资目标和业绩基准，而无需泄露敏感的投资头寸。这类信息将有助于利益相关者区分市场波动与长期投资表现。

更详尽的信息披露也能通过更清晰地展示这些基金的投资效益，来增强捐赠者的信心。

归根结底，设立一个统一的披露基准，其目的并非不惜一切代价实现回报最大化，而是为了加强透明度和问责制，以确保大学能够持续为未来的世世代代学生服务。