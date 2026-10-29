The Business Times
business-time-50
THINKING ALOUD

新加坡大学捐赠基金回报信息披露有待加强

信息披露不一致导致难以评估长期投资表现

Vivien Shiao

Vivien Shiao

Published Thu, Oct 29, 2026 · 07:00 AM
    • 统一的信息披露框架能加强公共问责制，并让利益相关者更清楚地了解大学如何管理其捐赠基金。
    • 统一的信息披露框架能加强公共问责制，并让利益相关者更清楚地了解大学如何管理其捐赠基金。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    美国大学 Harvard 和 Princeton 近期成为新闻焦点，公布其在截至2026年6月的财年里，捐赠基金回报率分别达到了27.1%和23.7%。

    尽管外界的焦点大多集中在这些亮眼的数字上，但更让我关注的是这些大学对其投资信息的披露程度。

    披露的信息包括长期业绩、投资策略和资产配置，让外界得以一窥这两所全球最富有的大学是如何管理其投资组合的。

    它们的管理方式或许有所不同，但利益相关者能获得足够的详细信息，以比较其长期的投资表现。

    在新加坡，进行此类比较则更具挑战性。

    新加坡的六所自治大学——新加坡国立大学（国大）、南洋理工大学、新加坡管理大学、新加坡科技设计大学（新科大）、新加坡理工大学和新加坡社科大学——共同管理着数十亿美元的捐赠基金。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    这些基金为奖学金、研究项目、学术课程和其他活动提供财务支持。

    诚然，所有六所大学都会发布经审计的财务报表，但这些报表未必能清晰地反映其投资表现。

    捐赠基金的价值及其变化只反映了部分情况。即使投资表现不佳，捐赠基金的资产也可能因为捐款或津贴的增加而增长。

    如果没有以统一标准计算和披露的回报率，就很难进行评估和有意义的比较。

    在截至3月的最新财年中，国大报告的名义投资回报率为4%，其10年期年化名义回报率为6.4%。剔除通货膨胀因素后，其过去十年的年化实际回报率为4.5%。

    然而，此类信息披露在本地大学中尚未成为常态。

    提高信息披露一致性，加强公共问责制

    鉴于自治大学受益于大量公共资金，包括政府为捐赠基金提供的配对津贴，因此，除了现有的财务报告要求外，大学更有理由以更统一的标准披露投资表现指标。

    这并非要求本地大学追求激进的回报率，也不是要求它们效仿财务状况不同的美国同行（如 Harvard 和 Princeton）的投资策略。

    事实上，即使在本地大学之间，其管理方式也可能大相径庭。一所正在建立捐赠基金的新学府，其优先事项会与一所管理着数十亿资金的成熟学府有所不同。

    但这些差异不应削弱提高透明度的必要性。相反，让利益相关者了解投资如何管理、决策目标是什么以及投资是否步入正轨，这一点变得更为重要。

    一个要求自治大学公布年度投资回报率，并在可行的情况下，一并公布5至10年期年化数据的统一最低披露框架，将是一个良好的开端。

    这些大学还可以披露大致的资产配置、投资目标和业绩基准，而无需泄露敏感的投资头寸。这类信息将有助于利益相关者区分市场波动与长期投资表现。

    更详尽的信息披露也能通过更清晰地展示这些基金的投资效益，来增强捐赠者的信心。

    归根结底，设立一个统一的披露基准，其目的并非不惜一切代价实现回报最大化，而是为了加强透明度和问责制，以确保大学能够持续为未来的世世代代学生服务。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Thinking Aloud

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    Shares of BCA, one of Indonesia’s largest banks, surged more than 7% on Wednesday to 5,275 rupiah. As at noon on Thursday, it retreated to 5,025 rupiah.

    DBS denies rumours its Indon unit merging with Bank Central Asia; analysts see sense in such a deal

    An "In Europe For Europe" sign beside an XPeng EV at the Paris Motor Show in Paris, France, on Oct 13.

    The limits of China’s trade concessions to Europe

    A worker in New York unloading packages from online agent Amazon, which has blocked agentic shopping.

    How your AI agent may level the playing field against companies

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More