The Business Times
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THE BOTTOM LINE

解决员工敬业度问题的关键在于人

善于支持的管理者是打造高效工作场所的关键

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    • 员工对组织的体验主要来自于他们的上司。
    • 员工对组织的体验主要来自于他们的上司。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Marcus Marsden

    Published Thu, Jul 2, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    2026年新加坡职场报告》证实了许多领导者早已知晓的一点：敬业的员工工作表现更佳，而敬业度低的员工则会让企业付出沉重代价。

    这一问题的规模惊人。报告显示，新加坡有86%的员工敬业度不高，据估算每年因此造成的生产力损失高达736亿美元

    如此一来，员工敬业度问题理应被正式提上企业的议事日程。

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    The Bottom LineLeadershipBusinessBusiness managementHR managementCorporate culture

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