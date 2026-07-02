THE BOTTOM LINE
解决员工敬业度问题的关键在于人
善于支持的管理者是打造高效工作场所的关键
- 员工对组织的体验主要来自于他们的上司。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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本文由AI辅助翻译
《2026年新加坡职场报告》证实了许多领导者早已知晓的一点：敬业的员工工作表现更佳，而敬业度低的员工则会让企业付出沉重代价。
这一问题的规模惊人。报告显示，新加坡有86%的员工敬业度不高，据估算每年因此造成的生产力损失高达736亿美元。
如此一来，员工敬业度问题理应被正式提上企业的议事日程。
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