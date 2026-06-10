The Business Times
business-time-50
HOCK LOCK SIEW
·
SUBSCRIBERS

SpaceX IPO：一场挑战逻辑的喧嚣盛宴，或许正是新加坡所需

要成为成长型资本的枢纽，这座城市需要培养对高估值公司的容忍度

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Jude Chan

Jude Chan

Published Wed, Jun 10, 2026 · 03:27 PM
    • 尽管 Elon Musk 古怪多变，但围绕他的炒作热潮形成了一股超越常理的引力。
    • 尽管 Elon Musk 古怪多变，但围绕他的炒作热潮形成了一股超越常理的引力。 照片：路透社

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    ​[新加坡] 试想一位商人走进董事会，为首次公开募股进行路演。他告诉投资者，他的公司每个季度亏损数十亿美元，并解释说这种现金消耗主要是为了资助一个不相关的副业项目。

    他要求在持有不到一半股份的情况下拥有绝对的投票控制权。他还增加了一条规定，禁止股东起诉他，强制将任何争议都通过非公开的仲裁解决

    最后，他没有设定价格区间，而是给出了一个固定价格，将公司估值定在近2万亿美元——然后告诉所有人，要么接受，要么放弃。

    此翻译对您是否有帮助？

    Hock Lock SiewSpaceXMonetary Authority of SingaporeSGXIPOTech IPO

    TRENDING NOW

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    Maybank Indonesia has for years been a key banking partner to the broader Salim Group.

    Indonesia authorities question Maybank staff over Salim Group palm oil export flows: sources

    Within the past year, pay for AI roles has climbed by about 15 to 25 per cent, according to recruitment firm Robert Walters.

    AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages, fresh grads earn up to S$90k a year

    Onitsuka Tiger has been a key growth driver for Asics in recent years.

    Japan’s Asics to spin off popular Onitsuka Tiger sneaker business; shares rise

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More