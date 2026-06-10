SpaceX IPO：一场挑战逻辑的喧嚣盛宴，或许正是新加坡所需

要成为成长型资本的枢纽，这座城市需要培养对高估值公司的容忍度

尽管 Elon Musk 古怪多变，但围绕他的炒作热潮形成了一股超越常理的引力。 照片：路透社

​[新加坡] 试想一位商人走进董事会，为首次公开募股进行路演。他告诉投资者，他的公司每个季度亏损数十亿美元，并解释说这种现金消耗主要是为了资助一个不相关的副业项目。

他要求在持有不到一半股份的情况下拥有绝对的投票控制权。他还增加了一条规定，禁止股东起诉他，强制将任何争议都通过非公开的仲裁解决。

最后，他没有设定价格区间，而是给出了一个固定价格，将公司估值定在近2万亿美元——然后告诉所有人，要么接受，要么放弃。