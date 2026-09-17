海指成分股须在2027年报告范围3排放，负担主要落在非上市公司

ESG报告所带来的计量难题，正由中小企业的采购部门来解决

建筑承包商从数十家供应商处采购材料和燃料——按体积计算的混凝土、不同尺寸的玻璃和钢材，以及按升计算的柴油。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

新加坡最大的上市公司已进入强制性范围3排放报告的第一个财年。

根据会计与企业管制局 (ACRA) 和新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 设定的时间表，海峡时报指数 (Straits Times Index) 的成分股公司必须就2026年1月1日或之后开始的财年，报告范围3的温室气体排放情况。

因此，相关数据目前正在收集中，以便在2027年进行报告。虽然官方规定只有海指的30只成分股必须报告这些数据，但实际上，这项义务会沿着供应链向下传导。那些本身没有披露义务的公司，无论上市与否，都会发现自己被卷入其中。