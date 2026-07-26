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MARK TO MARKET

淡马锡应就传闻已久的凯德与丰树合并案公开表明立场

届时，两家公司的董事会将负责以尊重少数股东的方式实现这一目标，并任命负责任的管理人员。

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Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Jul 26, 2026 · 07:53 PM
    • 合并后的凯德与丰树集团将更具竞争力，并有助于提升新加坡市场的形象。
    • 合并后的凯德与丰树集团将更具竞争力，并有助于提升新加坡市场的形象。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】据上周新闻报道，传闻已久的凯德投资 (CapitaLand Investment, 简称CLI) 与丰树产业投资 (Mapletree Investments) 的合并案似乎已经停滞。对一些投资者而言，这或许令人松了一口气。

    目前尚不完全清楚两家集团的合并将如何构建。然而，在中国房地产行业持续疲软的背景下，凯德投资的股价今年已下跌超过8.1%，因此，现在似乎并非其寻求与非上市的丰树集团合并的有利时机。

    此外，在两家集团合并后，合乎逻辑的下一步是整合旗下的房地产投资信托基金 (Reits)，但由于它们的市场估值存在差异，这可能难以实现。

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    Mark to MarketCapitaLand InvestmentMapletree InvestmentsCapitaLandCapitaLand Integrated Commercial TrustMapletree Pan Asia Commercial Trust

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