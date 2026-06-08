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重建旧有地住宅：追求最大化总建筑面积前请三思
为实现拥屋者自住而建造巨型住宅，需警惕其高昂的建筑成本和持续性费用
- 家庭规模几乎不再增长，我们还有必要建造超大型有地住宅吗？ 照片：商业时报资料
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】私人有地住宅通常位居新加坡住宅房地产市场的顶端。鉴于其相对稀缺且新供应有限，有地住宅被视为良好的保值工具。
截至第一季度，新加坡的私人住房存量包括73,662套有地住宅以及350,503套公寓和普通公寓（不包括执行共管公寓）。
有地住宅的所有权通常仅限于新加坡公民，并且这类房屋多为拥屋者自住所购买。
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