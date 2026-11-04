The Business Times
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THINKING ALOUD

是时候结束对中东的能源依赖了

特朗普再次将矛头对准这个持续动荡的地区

    • 伊朗战争爆发后，从海湾到中国的超大型油轮运费飙升至正常水平的约10倍。
    • 伊朗战争爆发后，从海湾到中国的超大型油轮运费飙升至正常水平的约10倍。 图片来源：路透社
    Mohan Kuppusamy

    Mohan Kuppusamy

    Published Wed, Nov 4, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    一名美国官员称，美国于周一（11月2日）袭击了伊朗的格什姆岛。此前，美以联合战争计划已大规模泄露给大众媒体，美国也向其参议员和海湾盟友进行了通报，因此外界早已预料到袭击会恢复。

    通过霍尔木兹海峡的油轮运输已经恢复，尽管水平仍较低。一些油轮在美国海军部队的护送下通过该水道，另一些船只似乎在向伊朗支付通行费以确保安全通过。您可能会问，在这种情况下，再次攻击伊朗有何意义？

    这样的突袭完全是出于美国国内政治的考量，而与其在中东的战略关系不大。

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    Thinking AloudStrait of HormuzOilIran warSouth-east Asiaenergy pricesMiddle East

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