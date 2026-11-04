是时候结束对中东的能源依赖了

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特朗普再次将矛头对准这个持续动荡的地区

伊朗战争爆发后，从海湾到中国的超大型油轮运费飙升至正常水平的约10倍。 图片来源：路透社

一名美国官员称，美国于周一（11月2日）袭击了伊朗的格什姆岛。此前，美以联合战争计划已大规模泄露给大众媒体，美国也向其参议员和海湾盟友进行了通报，因此外界早已预料到袭击会恢复。

通过霍尔木兹海峡的油轮运输已经恢复，尽管水平仍较低。一些油轮在美国海军部队的护送下通过该水道，另一些船只似乎在向伊朗支付通行费以确保安全通过。您可能会问，在这种情况下，再次攻击伊朗有何意义？

这样的突袭完全是出于美国国内政治的考量，而与其在中东的战略关系不大。