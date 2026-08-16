土耳其升级为亚细安对话伙伴，为双方带来商业机遇

解锁亚细安与土耳其的投资机会，需要联合尽职调查、更清晰的规则和本地化战略

总理 Lawrence Wong 六月在伊斯坦布尔与土耳其总统 Recep Tayyip Erdogan 会晤。他们讨论了加强双边接触的途径，并欢迎土耳其加强与亚细安接触的意向。 照片：土耳其总统办公室

7月21日，当亚细安各国外交部长正式授予土耳其对话伙伴地位时，安卡拉方面视此决定为一次外交突破。

但获得对话伙伴地位本身，并不会改变亚细安与土耳其之间的任何关税，也不会促成任何合同的签订。因此，土耳其的商界和工业界仍在评估，这是否能为双方转化为具体机遇。

土耳其公司若要在东南亚发展，将受益于当地的合作伙伴、金融支持和风险管理；而亚细安公司则需要更清晰的渠道，以进入土耳其的工业集群、消费市场，并利用土耳其与欧洲、中东和中亚的联系。