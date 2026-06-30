《美墨加协定》审查将预示特朗普即将推行的全球关税战略

其政府正寻求对其贸易伙伴征收更多关税

美国将于周六（7月4日）庆祝其250周年独立纪念日。然而，国内乃至全球决策者和行业领袖的注意力，将更多地集中在7月1日对《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）进行审查的最后期限上。

《美墨加协定》实际上是1994年生效的《北美自由贸易协定》（Nafta）的2.0版本。自2020年7月在美国总统 Donald Trump 第一个任期内实施以来，《美墨加协定》已成为美国、墨西哥和加拿大三国经济关系的政治基石。

在2018年签署《美墨加协定》时，Trump 将其形容为一份“绝佳的新贸易协议”。但这位美国总统近期宣称，他认为该协定运作不佳，应予以废除。