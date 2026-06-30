The Business Times
business-time-50

《美墨加协定》审查将预示特朗普即将推行的全球关税战略

其政府正寻求对其贸易伙伴征收更多关税

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 特朗普近期宣称，他认为《美国-墨西哥-加拿大协定》运作不佳，应予以废除。
    • 特朗普近期宣称，他认为《美国-墨西哥-加拿大协定》运作不佳，应予以废除。 照片：彭博社

    Andrew Hammond

    Published Tue, Jun 30, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    美国将于周六（7月4日）庆祝其250周年独立纪念日。然而，国内乃至全球决策者和行业领袖的注意力，将更多地集中在7月1日对《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）进行审查的最后期限上。

    《美墨加协定》实际上是1994年生效的《北美自由贸易协定》（Nafta）的2.0版本。自2020年7月在美国总统 Donald Trump 第一个任期内实施以来，《美墨加协定》已成为美国、墨西哥和加拿大三国经济关系的政治基石。

    在2018年签署《美墨加协定》时，Trump 将其形容为一份“绝佳的新贸易协议”。但这位美国总统近期宣称，他认为该协定运作不佳，应予以废除。

    此翻译对您是否有帮助？

    US trade policyUS Trade RepresentativeTariffsUS tariffsTrump tariffsCanadaMexicoTradeGlobal trade

    TRENDING NOW

    The freehold corner site in Lorong Liput is near Holland Village MRT station.

    Three Holland Village shophouses sold for S$70 million to Tat Lee Bank’s Goh family unit

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    After the divestment of White Sands mall (above), FCT’s retail portfolio will comprise eight suburban properties. 

    Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More