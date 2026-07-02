The Business Times
business-time-50

等待可再生能源转型，企业将输掉这场竞赛

尽管伊朗战事趋缓，但永久性能源冲击的时代已然来临。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 随着企业在确保供应、保护利润率和管理能源成本方面的时间窗口日益收窄，转向可再生能源已不再仅仅是为了完成一项ESG指标。
    • 随着企业在确保供应、保护利润率和管理能源成本方面的时间窗口日益收窄，转向可再生能源已不再仅仅是为了完成一项ESG指标。 图片来源：路透社

    Gavin Adda

    Published Thu, Jul 2, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    与其他地区相比，伊朗战争对亚洲造成了尤为沉重的打击。根据亚洲开发银行的数据，这是因为亚洲约60%的石油从中东购买。

    供应和价格的冲击并不仅限于石油领域。

    伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，长期被视为该地区桥梁燃料（即支持向可再生能源过渡的能源）的亚洲液化天然气（LNG）价格在第一周内飙升了97%。

    此翻译对您是否有帮助？

    energy pricesenergy transitionoilOil pricesIran warRenewable energyrenewables

    TRENDING NOW

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Over the past three years, Singapore has overtaken Hong Kong as the top destination for Taiwanese offshore wealth.

    Taiwan’s wealthy seeks diversification to Singapore, sparking private banking race: Bloomberg

    Located along Tamarind Road, the five-storey Serenity Park condominium comprises 179 units across 10 blocks.

    Serenity Park condo owners lower asking price to S$440 million in second shot at collective sale

    From Jul 15, the minimum bid sizes for Hong Kong dollar, renminbi and yen-denominated securities contracts listed on SGX will not be aligned with those in their home markets.

    SGX to roll out post-trade custody model, changes to bid mechanics in July, cut board lots in October

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More