等待可再生能源转型，企业将输掉这场竞赛
尽管伊朗战事趋缓，但永久性能源冲击的时代已然来临。
- 随着企业在确保供应、保护利润率和管理能源成本方面的时间窗口日益收窄，转向可再生能源已不再仅仅是为了完成一项ESG指标。 图片来源：路透社
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与其他地区相比，伊朗战争对亚洲造成了尤为沉重的打击。根据亚洲开发银行的数据，这是因为亚洲约60%的石油从中东购买。
供应和价格的冲击并不仅限于石油领域。
伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，长期被视为该地区桥梁燃料（即支持向可再生能源过渡的能源）的亚洲液化天然气（LNG）价格在第一周内飙升了97%。
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