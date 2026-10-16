财富在积累，精力却未同步增长

资产越多，决策也越多，而恰恰此时，可用于决策的时间却越来越少。

企业高管、创始人和企业家，往往在职业生涯最繁忙的时期，面临日益复杂的个人财务状况。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一名居住在新加坡的资深科技业高管最近请我们评估他在职业生涯早期累积的退休户头和长期储蓄户头。他原以为大部分资金都投资于股票策略。

但事实并非如此。其中一些户头是多年前开立的。这些户头都由专业人士管理，开设户头的机构也声誉良好，一切看起来都没有明显问题。然而，这些资金的投资方式，已不再符合他对自己资产配置的认知。

随着许多家庭在不同户头、机构和国家累积财富，我愈发频繁地看到这种情况。