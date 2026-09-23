The Business Times
business-time-50
THINKING ALOUD

我们活得更久了，但我们究竟为何而活？

我们花大量时间为晚年做准备，但或许未曾充分思考，自己想从健康的岁月中获得什么。

Low Youjin

Low Youjin

Published Wed, Sep 23, 2026 · 07:00 AM
    • 乐龄人士在巴西立体育中心打乒乓球。健康长寿的意义在于能够行走、能够交谈、拥有朋友和人生目标。
    • 乐龄人士在巴西立体育中心打乒乓球。健康长寿的意义在于能够行走、能够交谈、拥有朋友和人生目标。 照片：商业时报资料照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】今年8月，我参加了AIA举办的一场关于“有意义的长寿”的峰会。就在同一天，我收到母亲的短信，得知祖母去世了。三周后，我太太的祖母也与世长辞。

    两位老人都活到了九十多岁高龄，但她们的健康状况在此之前早已开始滑坡，最终让她们失去了大部分的自理能力。

    从那时起，我一直在思考人生，思考我们在为更长的寿命做准备时，是否充分考虑过我们究竟想如何度过那些岁月。

    此翻译对您是否有帮助？

    Thinking AloudRetirementlongevity

    TRENDING NOW

    IMDA has yet to advise Simba on what consequences should follow should it find that spectrum has been misused, notes Tuas.

    Simba admits exceeding spectrum limits amid failed M1 deal; parent company Tuas’ full-year profit surges 277%

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    Topics including trade, AI, the Iran war and the future of Taiwan are likely to dominate conversations.

    What’s on the agenda when Xi and Trump meet in Washington

    Wong and Low were slapped with 24 and five charges, respectively.

    Ex-execs of CW Group, Allied Tech charged with offences linked to lawyer’s S$76 million misappropriation

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More