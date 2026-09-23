我们活得更久了，但我们究竟为何而活？

THINKING ALOUD

我们花大量时间为晚年做准备，但或许未曾充分思考，自己想从健康的岁月中获得什么。

乐龄人士在巴西立体育中心打乒乓球。健康长寿的意义在于能够行走、能够交谈、拥有朋友和人生目标。 照片：商业时报资料照片

【新加坡】今年8月，我参加了AIA举办的一场关于“有意义的长寿”的峰会。就在同一天，我收到母亲的短信，得知祖母去世了。三周后，我太太的祖母也与世长辞。

两位老人都活到了九十多岁高龄，但她们的健康状况在此之前早已开始滑坡，最终让她们失去了大部分的自理能力。

从那时起，我一直在思考人生，思考我们在为更长的寿命做准备时，是否充分考虑过我们究竟想如何度过那些岁月。