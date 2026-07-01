当公共债务不再促进发展，后果何在？

随着发达经济体面临日益严峻的财政压力，新兴市场必须学会将借贷与生产力挂钩。

在许多发达经济体，公共债务现已超过其国内生产总值的100%；日本（上图）的债务水平则维持在240%左右。 图片来源：路透社

在战后时代的大部分时间里，公共债务的增长与基础设施扩张、教育进步和公共机构的强化息息相关。政府虽然借贷，但公民能看到公共服务和生活水平的改善。如今，这种关联似乎日益破裂。

在各个发达民主国家，公共债务已攀升至重大战争时期以外前所未见的水平。然而，生产力增长却在放缓，教育成果不断减弱，公众对机构的信任度也在下降。

核心挑战并不仅仅在于债务水平本身，而在于政府能否利用其资源产生足够的回报。