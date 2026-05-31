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霍尔木兹的代价

特朗普在波斯湾有三大目标——但他最多只能实现其中两个

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    • 霍尔木兹海峡的未来很可能是一种复杂且碎片化的区域平衡，在这种平衡下，该水道将有条件地保持开放。
    • 霍尔木兹海峡的未来很可能是一种复杂且碎片化的区域平衡，在这种平衡下，该水道将有条件地保持开放。 图片来源：路透社

    Simon Johnson &

    Amir Kermani

    Published Sun, May 31, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    【香港】霍尔木兹海峡可能即将部分重新开放。但这是否意味着持久的区域和解更近了一步？

    主流说法是，美国已经失去了对波斯湾局势的控制。而且，伊朗确实获得了一张它以前没有的强大底牌——威胁该海峡航运的能力。

    从这个意义上说，美伊关系中的力量平衡已经向伊朗倾斜。

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    Strait of HormuzoilDonald TrumpXi JinpingChinaOil pricesRussia

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