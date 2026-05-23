新加坡架构的性别债券揭示了资本市场的未来

将女性融入金融设计，促进包容性增长

聚焦性别的金融或将成为新加坡协调亚洲跨境资本流动的又一领域。 照片：BT 档案

总部位于新加坡的影响力投资交易所 (Impact Investment Exchange, IIX) 近期发行了价值 9200 万美元的第七期女性生计债券 (Women’s Livelihood Bond, WLB 7)，这是该系列迄今为止规模最大的交易之一，也为可持续金融市场的未来走向提供了一个重要信号。

这项将于 2026 年到期的交易获得了 Nuveen、APG 和国际金融公司 (International Finance Corporation) 等机构的承诺支持，它表明新加坡的金融生态系统正日益被用于分销可持续金融产品，并被用于建构和扩展新型可投资资产类别。

为以女性为中心的企业提供融资一直以来主要被视为一个发展领域的挑战。而 WLB7 的发行表明，问题的关键可能更多在于金融设计，而非参与度。