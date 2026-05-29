新加坡农夫能为CEO们带来哪些领导力启示

从农场工作中汲取的经验，同样可以应用于企业管理

农业提醒我们，看得见的收获总是与看不见的准备工作密不可分。 图片来源：PIXABAY

我在植物、苗圃和农场的环境中长大，但很多年后我才明白自己真正从这个世界中学到了什么。

当人们想到农业时，许多人会联想到土壤、土地和体力劳动。这只是其中的一部分，但并非全貌。

农场有各种形式。有些是基于土壤的传统农场，有些是室内或气候控制的农场。此外，还有水产养殖场、蘑菇种植场和蛋鸡养殖场。