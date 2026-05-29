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新加坡农夫能为CEO们带来哪些领导力启示

从农场工作中汲取的经验，同样可以应用于企业管理

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    • 农业提醒我们，看得见的收获总是与看不见的准备工作密不可分。
    • 农业提醒我们，看得见的收获总是与看不见的准备工作密不可分。 图片来源：PIXABAY

    Kenny Eng

    Published Fri, May 29, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    我在植物、苗圃和农场的环境中长大，但很多年后我才明白自己真正从这个世界中学到了什么。

    当人们想到农业时，许多人会联想到土壤、土地和体力劳动。这只是其中的一部分，但并非全貌。

    农场有各种形式。有些是基于土壤的传统农场，有些是室内或气候控制的农场。此外，还有水产养殖场、蘑菇种植场和蛋鸡养殖场。

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    LeadershipAgriculture/FarmingCEOs

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