企业能否查明事发经过、控制事态影响，并安全地扭转意外后果？

随着人工智能从辅助员工转变为代表员工行事，运营风险的性质也在发生变化。 图片：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

近期涉及MoneySmart、M1及Doctor Anywhere的多起数据泄露事件，使网络安全风险再次成为新加坡企业关注的焦点。

11月13日，新加坡网络安全局敦促所有机构“立即采取措施，加强网络防御能力”。

尽管大多数讨论都集中在这些事件的起因以及哪些信息被泄露上，但它们为企业领导者提出了一个更大、更紧迫的问题。如果关键系统遭到攻击，企业在财务、运营和声誉损害开始累积之前，能够承受多久的停摆？

我们不妨看看结果截然不同的两起事件。

2026年9月，Boustead Singapore 披露，在发生一起网络安全事件后，其一家海外业务部门隔离了受影响的系统，启动了业务连续性程序，并从备份中恢复了关键数据和系统。其运营未遭受重大中断。

与之形成对比的是2025年 Marks & Spencer 遭受的网络攻击，该攻击迫使其系统下线，线上运营中断数周。尽管实体店继续营业，但客户无法使用某些线上购物服务，运营活动是分阶段恢复的。

尽管情况不同，但这两起事件都凸显了一个关键点。让系统重新上线是一回事，但判断业务能否安全恢复运营则是另一回事。

随着各机构向人工智能代理授予访问敏感系统的权限，领导者必须扪心自问：团队能否查明事发经过、控制事态影响，并安全地扭转意外后果？

Commvault 的《2026年数据韧性状况》报告发现，新加坡只有45%的机构对识别被入侵的AI系统非常有信心。

如果机构甚至没有信心识别被入侵的AI系统，那么要确定受影响的范围、需要恢复的内容，以及团队是否能将其恢复到干净、可信的状态，可能会更具挑战性。

AI改变了“爆炸半径”的性质

随着人工智能从辅助员工转变为代表员工行事，运营风险的性质也在发生变化。

一个自主AI代理可能会使用机构合法授予的身份和权限，在多个互联系统中做出决策并采取行动。

这种自主性创造了商业价值，但这也意味着，一个被盗用的身份、不准确的数据、不完整的指令或设计不佳的工作流程，都可能在人们来不及干预的情况下，对数据、应用程序和业务流程造成连锁影响。

届时，挑战就在于理解其后的一系列连锁行动。

系统访问了哪些数据？它影响了哪些决策？它启动了哪些交易？哪些下游流程接受了它的输出？哪些行动需要被撤销、核对或审查？

如果没有这种了解，机构就无法确定事件是否已得到真正控制。

而且，如果无法确定哪些数据和系统仍然可信，那么仅仅恢复受影响的技术可能还不够。

恢复业务所需，并证明其有效

没有哪个机构能一次性恢复所有东西。因此，恢复工作需要从了解业务最先需要哪些能力，以及这些能力依赖于什么开始。

“最小可行公司”（Minimum Viable Company, 简称MVC）概念，定义了在服务中断期间，为维持机构运转而必须保持可用或优先恢复的系统、数据和运营。

MVC 的具体内容因机构而异。

对银行而言，这可能包括确保客户能够进行有时效性的支付和提取资金。对物流供应商而言，这可能意味着能够接受运输指令、追踪过境货物，并在目的地放行交付。

优先事项是确定哪些业务流程必须继续或优先恢复，然后梳理出支持这些流程所需的系统、数据、人员和其他依赖项。

同样的原则也适用于人工智能。一个由AI支持的业务流程可能需要快速恢复，而另一个则可能容忍更长时间的中断。

因此，优先级划分应基于业务影响和恢复要求，而不仅仅是看某个工作负载是否使用了AI。

它还必须考虑到安全恢复整个业务流程所需的身份、应用程序、基础设施和数据。

董事会无需了解每一个恢复依赖项，也无需直接指导运营响应。

但他们应要求管理层提供证据，证明其已识别出机构的关键业务能力，并已商定在中断后以何种顺序对这些能力进行干净的恢复和测试，以确保其能安全运行。

可信AI的下一个考验：恢复准备度

随着新加坡推动可信AI的发展，韧性必须成为这种信任的一部分。建立“护栏”固然重要，但同样重要的是，要确保在护栏不足以应对时，企业有能力恢复。

随着AI从辅助角色转变为行动角色，恢复准备度必须成为AI准备度的一部分。

新加坡企业必须能够证明，当现有保障措施失效时，他们有能力控制意外后果、恢复关键运营并安全地复原。

本文作者是 Commvault 亚太区现场首席技术官。

在提交本文前，人工智能工具被用于支持研究、框架开发和校对工作。