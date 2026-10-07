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THINKING ALOUD

当金融建议触手可及时，投资者必须保持警惕

“金融网红”发布的内容或许广受欢迎，但需要审慎审视

    • 在社交媒体上的金融影响者，即“金融网红”中，仅有2.2%被发现拥有可证明的相关金融从业资格。
    • 在社交媒体上的金融影响者，即“金融网红”中，仅有2.2%被发现拥有可证明的相关金融从业资格。 图片来源：ADOBE STOCK

    R Sivanithy

    Published Wed, Oct 7, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    社交媒体让投资变得大众化，其程度在上一代人看来是无法想象的。如今，任何人只要有一部智能手机，就能即时、且几乎免费地获取市场评论、投资理念和金融教育。

    但这种大众化也有其弊端：任何人只要有一部智能手机，也能成为投资“专家”。

    美国报刊《巴伦周刊》(Barron’s) 最近重点报道的一项研究，为我们敲响了警钟，提醒我们注意其中的风险。

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    Financial EducationRetail investorsSocial media influencersThinking Aloud

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