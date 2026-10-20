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THINKING ALOUD

理财规划，何时为时已晚？

退休规划的理想起点是初入职场时，但即使是60多岁的人也应该制定计划。

Genevieve Cua

Genevieve Cua

Published Tue, Oct 20, 2026 · 07:00 AM
    • 谈到退休保障的充足性，长寿发人深省，因为它带来了耗尽资源的风险。
    • 谈到退休保障的充足性，长寿发人深省，因为它带来了耗尽资源的风险。 图片来源：PIXABAY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    在财务咨询公司MoneyOwl为其新退休收入规划工具举行的新闻发布会上，一名记者被问及：他是否认为自己的父母能从中受益？

    他的回答是：“我的父母年纪太大了。”我一时语塞。

    当然，我不知道他父母的年龄。对于七十多岁或八十多岁的人来说，财务规划或许确实为时已晚。

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    RetirementFinancial planningCPF Life

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