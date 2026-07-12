我们应该何时让自主人工智能代理来完成工作？

在何处部署人工智能代理才划算是一个问题，而答案是：并非处处都划算。

自动化能够带来回报的领域其实很窄。非常琐碎的任务不值得自动化，而那些行动之间高度相互依赖的任务同样不值得。 图片来源：BLOOMBERG

一个更自主、更具代理能力的电子商务版本所需的基础设施已经建成。人工智能代理现在可以代表我们购买产品和服务。虽然目前的采用率还很低，但正在迅速上升。

当前这股人工智能热潮忽略了一个根本问题：什么时候把工作交给人工智能代理，而不是人，才是值得的？

设想一个涉及多项采购的场景。一个在执行任务过程中逐步支付的人工智能代理会产生三类成本：