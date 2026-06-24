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新加坡370亿新元的前沿科技投资，价值最终花落谁家？

对于企业及其投资者而言，这是一个特定且有时间限制的机遇

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    • 新加坡已构建起全栈式的前沿科技地位，在单一司法管辖区内汇集了硬件、资本、治理和人才。
    • 新加坡已构建起全栈式的前沿科技地位，在单一司法管辖区内汇集了硬件、资本、治理和人才。 照片来源：商业时报资料图

    Jeremy Tan

    Published Wed, Jun 24, 2026 · 02:48 PM

    本文由AI辅助翻译

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    据预测，全球在2026年将在人工智能领域投入2.5万亿美元——这基本上相当于世界第11大经济体加拿大的国内生产总值。

    美国五大超大规模云服务提供商计划部署约7000亿美元的资本支出，这将消耗其近100%的经营现金流，而过去十年的平均水平为40%。

    这些公司的资产负债表上，债务总额首次超过了现金持有量。

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    Venture capitalArtificial IntelligenceTechnology businessesDeep techInnovation

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