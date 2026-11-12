新加坡的跨境电力连接成本应由谁承担？

公共资金的支持应反映可衡量的共享利益，同时避免将可控风险转嫁给消费者

虽然预防未来停电的确切价值无法精确计算，但将电网视为公共产品的战略理据应得到透明化的传达。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

为商业买家服务、同时也可能惠及更广泛电力系统的电力连接，其费用应由谁来承担？

在10月底举办的新加坡国际能源周 (SIEW) 上，这个问题变得日益紧迫。在新加坡国际能源周的智库圆桌会议上，咨询公司 Baringa 的合伙人 Jennifer Tay 警告称，不应期望单靠大型电力用户来资助能带来更广泛公共利益的基础设施。

10月28日公布的一项关于区域能源互联互通的新美可行性研究的初步结果强调，需要建立新的金融模式——包括共享所有权和担保——以使大规模投资变得可行。

随着新加坡推进其区域电力进口计划，提供更广泛的公共资金支持或许是合理的。但这一决定应通过四项检验：额外效益、可识别的受益方、现有报酬机制以及风险控制。

从电力进口到成本分摊

新加坡的电力需求正在扩大。能源市场管理局 (能源局) (Energy Market Authority, EMA) 报告称，2026年8月的峰值需求为8.6吉瓦 (GW)，到2031年可能达到9.9至13吉瓦。

能源局已对从马来西亚半岛进口900兆瓦电力的计划给予有条件批准。

此外，关于新马第二条互联通道的可行性研究也正在进行中，该通道预计到2030年可提供高达2吉瓦的容量。

这些是各自独立的项目，两者都不能保证最终交付。然而，它们都说明了为何新加坡必须将进口电力的商业价值与其承载基础设施所带来的更广泛利益区分开来。

一份长期的购电协议可以支持发电及相关的输电安排。然而，一条电力连接通道也可能提供灵活性、未来供应商的准入机会，或为原始买家以外的各方带来利益。

这些可能性值得审视，但它们并不自动意味着需要额外的公共资金支持。以下几项检验标准应当适用。

第一，证明存在额外效益

与最佳的现实替代方案相比，拟议的电力连接能带来什么额外的好处？

以新马第二条互联通道为例。它能否提供更多供应商的准入、提高可靠性或增加灵活性，并且超越现有基础设施和其他投资所能达到的水平？

这些效益看似合理，但其具体程度需要评估。评估还应包括任何额外的备用和电网成本。

比较时必须考虑到成本、交付时间表、技术限制和替代投资方案。在无所作为的情景下，一个电力连接项目可能显得很有价值，但与另一个可行的解决方案相比，其提供的额外价值可能较少。

任何更广泛的公共投入都必须基于这些净额外效益以及已证实的资金需求，才算合理。

值得注意的是，虽然预防未来停电的确切价值无法精确计算，但将电网视为公共产品的战略理据应得到透明化的传达。

第二，明确受益方

一个电网项目最初可能需要几个主要买家才能启动。但此后，真正的受益者是谁？

工业买家从合同电力中受益。新加坡更广泛的电力系统可能获得灵活性或更高的供应保障。未来的客户可能从最初为他人开发的基础设施中受益。电力出口国和过境国也可能获得各自的利益。

这些群体是不能相互替换的。

如果一条电力连接能显著提高新加坡整体电力系统的可靠性，那么共同出资就是合理的。但如果利益主要归于某个商业买家，那么将成本转嫁给家庭或小企业的理由就变得薄弱。

拟议中的马国连接项目说明了这种区别。新加坡消费者获得的利益，必须与电力出口商、过境网络或个别买家获得的利益分开评估。

在决定由谁出资之前，应先明确受益方。

第三，确定已有报酬机制覆盖的范围

融资辩论通常关注商业电力合同无法完全体现的效益。核心问题是，这些效益是否已在现有的支付安排中得到反映。

基础设施可以通过商业合同、输电费、受规管回报或可用性支付等方式获得收入。这些都是可能的报酬机制，但并不意味着每一种安排都已适用于正在审议的项目。

当多个收入来源用于补偿不同服务时，它们可以是合法的。在引入更广泛的公共支持之前，政策制定者应确定哪些成本和服务已获得报酬，哪些效益仍未得到补偿。

例如，基于可用性的支付可以补偿互联通道运营商在没有电力流动时维持容量的成本。这种支付方式是否合理，取决于它如何与其他收入相互作用，以及运营商保留了哪些义务。

目标应该是对剩余的合理资金需求进行透明评估，同时要考虑到现有和拟议的报酬机制。

某个买家支付的较低价格，并不一定意味着整个电力系统的成本降低。

将基础设施费用从商业合同转移到更广泛的客户群体，可能会增加该合同的吸引力，但并不会减少项目交付所需的资源。

第四，将风险分配给最有能力管理的一方

长期的跨境基础设施项目涉及任何单一参与方都无法消除的风险。

开发商和运营商可以影响施工表现、维护和运营可用性。而外国法规的变化和某些政治不确定性，则可能需要政府协调或提供审慎且有限的担保。

公共支持应保留对高效交付的激励。担保需要有明确的条件、限制以及对表现不佳的后果规定。

较低的融资成本也必须与担保提供方所承担的风险敞口进行权衡。

新加坡已有相关工具。能源局的进口框架允许在评估后考虑差价合约和履约合约。Singapore Energy Interconnections 则为开发和投资区域连接项目提供了一个载体。

前述的新美互联互通研究探讨了共享所有权、输电费、担保以及基于容量或可用性的收入模式，其最终报告预计将于2027年发布。

这些选项使得“何时提供公共支持才算合理”这一问题变得愈发重要。

让支持的理由清晰可见

为何家庭和小企业要帮助资助为大型商业电力客户服务的连接项目？

这个问题可以有合理的答案，但这需要证据支持。

公共参与可能会降低整体融资成本，或启动有价值的共享基础设施。但这类收益应与简单的费用重新分配（包括公共风险敞口的成本）区分开来。

对于每一个寻求更广泛公共支持的连接项目，新加坡都应提供一份简明的公开说明，内容涵盖现实的替代方案、净额外效益、受益方、已考虑的报酬机制以及私营方保留的风险。

说明还应明确在何种情况下将对支持进行审查、减少或撤销。

这无需披露机密的购电协议，也无需重复监管机构已进行的评估。一个统一的解释框架将使融资决策更易于评估和比较。

区域电力互联互通需要大量的投资与合作。清晰的原则有助于吸引资本，同时保护消费者。

那些被要求出资的各方，应该能够看到他们所支付的额外价值是什么，以及为什么这些价值没有在别处得到补偿。

作者是一名独立的商品与能源市场分析师，专注于农业市场、国际贸易、食品安全和地缘政治风险