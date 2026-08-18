为何在全球债券收益率上升之际，全球股市仍能持续上涨

CIO CORNER

盈利上调的关键在于全球经济的变化

2026年以来，美国及全球股市经历了诸多挑战：市场从对央行降息的预期，转为对加息的担忧，欧洲和日本甚至实际进行了加息；爆发了美国与伊朗之间的战争；油价一度超过每桶100美元。此外，近期美国、欧元区、英国和日本的10年期政府债券收益率也升至2008至2009年全球金融危机以来的最高水平。

克服这些障碍的关键驱动力，是西方经济体不断上升的盈利增长预期。

美国方面，自年初以来，盈利增长预期已从12%翻倍至24%。这意味着，尽管截至8月中旬标准普尔500指数（S&P 500）上涨了14%，但投资者目前支付的市盈率（19.9倍）反而低于年初（22.1倍）。