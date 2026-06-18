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为什么中层管理人员在人工智能的取代浪潮中也“难保饭碗”

在新加坡及其他地区的公司中，许多表现优异的员工因其职位被整合而被裁退。

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    • 当一个工作岗位因重组而消失时，员工也会失去围绕该职位建立的职业基础、专业身份和前进的动力。
    • 当一个工作岗位因重组而消失时，员工也会失去围绕该职位建立的职业基础、专业身份和前进的动力。 照片：商业时报资料图

    Uma Thana Balasingam

    Published Thu, Jun 18, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    最近，一家全球咨询公司的一名资深主管在职位被裁撤后找到了我。他的公司刚失去一个大客户，但他自己的业绩记录良好——当季他还为公司带来了两个新项目。

    几个月前，另一位我认识的人，在花十年时间建立了一个新部门后，眼睁睁看着公司雇了别人来领导她亲手创建的业务部门。

    他们来自不同行业，都是表现优异的员工。两家公司都没有陷入困境。在这两个案例中，都是职位本身发生了变化——或已完成阶段性任务，或被整合，或是在原负责人缺席的情况下被重新设计。

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    Artificial IntelligenceJobs and skillsHR managementLabour Market

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