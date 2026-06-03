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为何普京和特朗普都应寻求快速达成和平协议
尽管两场战争的成本不断上升，俄罗斯和美国领导人都不愿承认失败。
- 两位领导人（上图：俄罗斯的Vladimir Putin和美国的Donald Trump）发动了他们自己选择的战争，原以为能速战速决，结果却发现自己陷入了难以脱身的冲突泥潭。 照片：路透社
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本文由AI辅助翻译
在乌克兰和伊朗，世界正面临两场主要战争。这两场战争本身都具有极大的破坏性，并可能引发更广泛的大国冲突。
值得庆幸的是，解决这些冲突的时机也已成熟，因为在这两场战争中，进攻方继续战斗已几乎没有希望实现其目标。
那么，和平为何迟迟未来？
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