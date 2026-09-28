为何美国中期选举可能推动下一轮股市上涨
当总统的立法权减弱时，立法通常会变得更加困难
- 美国中期选举通常会增加政治僵局的可能性，导致影响深远的立法在接下来的两年里更难通过。 图片来源：NYTIMES
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
我常说，股市会提前反映所有众所周知的数据、新闻和观点。然而，一个近乎神奇的股市趋势正在迅速临近，尽管它每四年就会重现一次。
这源于美国11月的中期立法选举——它开启了历史上对股市而言异常积极的九个月时期，其影响会波及新加坡及其他地区。我一直称之为“中期奇迹”。
美国中期选举通常会增加政治僵局的可能性，导致影响深远的立法在接下来的两年里更难通过——我在2026年的预测中也提到了这一现实。
虽然选民可能不喜欢这种无所作为，但股市通常欢迎立法不确定性的减少。然而，近乎普遍的政治和意识形态偏见可能会掩盖这一规律，从而促成了这一奇迹周期性重现、带来利好惊喜的力量。
美国固定的四年总统任期创造了周期性的立法模式。总统们上任时就知道，他们的政党在历史上往往会在中期选举中失去国会支持。这增加了他们在头两年内推动最大、最具争议性法案的紧迫性。
在本轮周期中，轮到了美国总统Donald Trump的“一个伟大而美好的法案”。但两党总统都遵循了这一模式。
重大法案会造就赢家和输家——从而引发股市所厌恶的日益增加的不确定性。
因此，在总统任期的头两年，股市常常会在立法冲击之下动摇。从历史上看，这些年份股市收涨的频率仅略高于收跌。
第二年，就像2026年一样，也会迎来中期选举的竞选活动。最初，尖锐、极端的言论会占据新闻头条，因为候选人需要迎合其党派的基本盘以赢得初选。
更繁重的立法议程以及夸张政治言论的增加，有助于解释为何在过去一个世纪里，以美元计算，标普500指数在中期选举年的前三个季度中，分别只有46%、58%和60%的时间里录得上涨。
但随后，中期选举通常会对总统所在的政党造成打击。自1914年第17修正案通过后的首次常规参议院选举以来，总统所在的政党通常会在中期选举中失去国会席位。
从1934年到2022年，该党派平均失去27个众议院席位和3个参议院席位。当总统的立法权减弱时，立法通常会变得更加困难。股市则会为此“微笑”。
根据Fisher Investments的计算，自1925年以来，标普500指数在84%的中期选举年第四季度中实现上涨，并在88%的次年第一和第二季度中实现上涨。
在整个九个月期间，91%的时间里回报为正，以美元计算的平均回报率为19.8%。
高度相关的市场能将美国的奇迹推向全球。美国与非美国股市的相关性为0.83——这是一个相当高的数值，因为1.00意味着同步变动，而-1.00则表示反向变动。
海峡时报指数与标普500指数的相关性较低，但仍具有显著的正相关性，为0.58。
因此，对美国股市有利的因素也可能对全球股市有利——正如四年前发生的那样，当时从2022年第四季度到2023年第二季度，标普500指数以美元计算上涨了25.7%，而非美国股市以本币计算飙升了23.7%。
新加坡股市缺乏大型科技股的敞口且银行业权重过高，意味着其涨幅较低，但仍录得5.6%的正增长。
如今，极端的竞选言论甚嚣尘上。一些人担心民主社会主义候选人的崛起。另一些人则讨厌Trump，在其政府经历剧烈动荡之际，他的支持率已大幅下滑。
请忽略党派之争的噪音。对市场而言，重要的是11月之后的立法格局——以及选举是否会产生更严重的僵局。
Trump所在的共和党目前在参众两院均占微弱多数。11月，所有众议院席位和35个参议院席位都将进行改选。只有相对少数的众议院竞选具有高度竞争力，使其对于控制这个势均力敌的议院至关重要。
在参议院，包括阿拉斯加、密歇根、新罕布什尔、俄亥俄和德克萨斯在内的几场竞选被选举分析师认为是竞争激烈的。
预测市场、民意调查和选举预测机构目前对这些竞选的指向各不相同。它们只是对预期的有效快照，并不能保证选民最终将如何决定。
无论11月的确切结果如何，历史表明，总统所在的政党常在中期选举中失去国会阵地。在如今本已微弱的优势下，即使是小幅的席位损失也可能使重大的、有争议的立法更难通过。
是的，Trump仍然可以通过行政命令和其他总统权力采取行动。但他颁布重大法案的能力在很大程度上取决于国会——而分立政府，或仅仅是更微弱的国会多数席位，都会限制这条途径。
请忽略那些危言耸听的中期选举言论。如果历史重演，中期选举后通常会出现的较为平静的政治环境，可能会为美国、新加坡及其他地区的股市提供一个更有利的背景。
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