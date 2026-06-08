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为什么风险投资是触达下一代市场领导者的关键

随着企业保持私有化的时间越来越长，公开股票投资组合可能会错失增长机遇

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    • 随着时间的推移，风险投资生态系统已发生重大演变，涌现出更大规模的平台。
    • 随着时间的推移，风险投资生态系统已发生重大演变，涌现出更大规模的平台。 照片：BT档案

    Thomas Kristensen

    Published Mon, Jun 8, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    风险投资在投资组合中长期处于一个模糊的位置。它通过独角兽公司和指数级增长的故事吸引眼球，但又常常因其投资结果波动性大、回报离散度极高以及现金流回笼缓慢而被视为边缘资产。

    这种观点与现代经济中价值创造的方式日益脱节。在过去二十年中，价值通常在一家公司生命周期的早期阶段被创造出来，而且越来越多地发生在私募市场。

    因此，那些只持有公开股票和参与并购投资的投资者，可能会在重要的创新周期中结构性地错失先机。

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    Venture capitalPrivate capitalStock Markets

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