为什么风险投资是触达下一代市场领导者的关键

随着企业保持私有化的时间越来越长，公开股票投资组合可能会错失增长机遇

随着时间的推移，风险投资生态系统已发生重大演变，涌现出更大规模的平台。 照片：BT档案

风险投资在投资组合中长期处于一个模糊的位置。它通过独角兽公司和指数级增长的故事吸引眼球，但又常常因其投资结果波动性大、回报离散度极高以及现金流回笼缓慢而被视为边缘资产。

这种观点与现代经济中价值创造的方式日益脱节。在过去二十年中，价值通常在一家公司生命周期的早期阶段被创造出来，而且越来越多地发生在私募市场。

因此，那些只持有公开股票和参与并购投资的投资者，可能会在重要的创新周期中结构性地错失先机。