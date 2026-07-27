工资与生产率为何将进一步脱钩

人工智能以及劳动占GDP比重下降，或将加速发达国家的脱钩趋势。

从长远来看，生产率增长几乎是唯一重要的事情。如果没有创新和新技术——其中许多我们现在认为理所当然，例如衣服和抽水马桶——生活将会是肮脏、野蛮和短暂的。

事实上，纵观历史，对于大多数人而言，他们在地球上的时光也大抵如此。

根据经济学理论，生产率与实际工资应该同步增长，新技术带来的好处应由生产这些产品的工人分享。但在美国、欧洲和日本，薪酬增长已与生产率增长脱钩，后者的增长已大幅领先。