The Business Times
business-time-50
THE BOTTOM LINE

气候风险会否阻碍东南亚价值5640亿美元的数据中心热潮？

该地区的城市大多是地势低洼的沿海城市

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 气候变化增加了极端降雨事件的强度，从而加剧了东南亚城市的脆弱性。
    • 气候变化增加了极端降雨事件的强度，从而加剧了东南亚城市的脆弱性。 图片来源：商业时报资料照片

    Andrew Smith

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    东南亚正在经历一场数字基础设施建设热潮。根据Moody’s 2026年的一份报告，到2028年，该地区数据中心投资总额预计将达到惊人的5640亿美元，反映出20%的可观年同比增长轨迹。

    然而，尽管该地区是全球增长最快的数据中心市场，但在环境风险暴露方面，它也是全球最脆弱的地区之一：超过十分之一的设施被列为面临物理性气候损害的高风险地区。

    在这场对数字房地产的追逐中，存在着一个结构性的数据缺口。由于东南亚的保险渗透率相对于那些历史上具有强制性保险框架的市场要低，该地区缺乏同等数量的长期商业索赔数据。

    此翻译对您是否有帮助？

    Data centresClimate-related financial disclosuresClimate changeSouth-east AsiaThe Bottom Line

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More