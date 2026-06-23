气候风险会否阻碍东南亚价值5640亿美元的数据中心热潮？

THE BOTTOM LINE

该地区的城市大多是地势低洼的沿海城市

气候变化增加了极端降雨事件的强度，从而加剧了东南亚城市的脆弱性。 图片来源：商业时报资料照片

东南亚正在经历一场数字基础设施建设热潮。根据Moody’s 2026年的一份报告，到2028年，该地区数据中心投资总额预计将达到惊人的5640亿美元，反映出20%的可观年同比增长轨迹。

然而，尽管该地区是全球增长最快的数据中心市场，但在环境风险暴露方面，它也是全球最脆弱的地区之一：超过十分之一的设施被列为面临物理性气候损害的高风险地区。

在这场对数字房地产的追逐中，存在着一个结构性的数据缺口。由于东南亚的保险渗透率相对于那些历史上具有强制性保险框架的市场要低，该地区缺乏同等数量的长期商业索赔数据。