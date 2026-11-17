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提高退休和重新雇佣年龄，能让人们积累更多储蓄，以应对更长的寿命

一名55岁的男性，若在其公积金的退休户头中存入220,400新元的全额退休存款，便可从65岁起享有终身每月1,780新元的入息。 照片：ST

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

新加坡居民的寿命越来越长。2025年，居民出生时预期寿命为83.9岁，而2010年和2000年分别为81.7岁和78岁。

2025年，65岁男性居民的预期寿命为19.9年，高于2010年的18年和2000年的15.6年。

女性居民方面，2025年65岁时的预期寿命为23.1年，而2010年和2000年分别为21.4年和18.1年。

到2026年中，年龄在90岁及以上的新加坡居民有28,560人，比2016年中的15,157人增加了88%，比2006年中的8,510人高出236%。

寿命延长是值得庆祝的事。展望未来，医学进步加上人们更健康的生活方式，可能让更多人活到80或90岁以上。活到100岁甚至更久，或许不再是遥不可及的梦想。我们当中是否有人能活到120岁呢？

寿命延长带来的挑战

当然，寿命延长带来的一个关键挑战是，人们是否能在生命的大部分时间里，保持良好的身心健康，免受慢性疾病、疼痛和重大残疾的困扰。

预期寿命增长带来的另一个主要挑战是财务是否充足。

规划活到95岁而非85岁，可能会带来巨大的财务难题，因为这意味着需要为多出许多年的退休生活提供资金。

领取终身年金会有所帮助。然而，如果领取的年金金额是固定的，通货膨胀可能会逐渐侵蚀其实际价值。

要确保退休后的财务保障，关键或许在于持续提高新加坡的退休和重新雇佣年龄。

最近，政府宣布，作为新加坡建设乐龄工作和多元年龄职场措施的一部分，退休年龄将于2029年1月1日提高至65岁，重新雇佣年龄将提高至70岁。这些调整将比原定目标提早一年生效。

无疑，一些国家的人民强烈反对提高退休年龄。毕竟，享有固定收益养老金的人们可能希望提早退休，享受更长的退休生活。

公积金制度

在新加坡，公积金（Central Provident Fund, CPF）是社会保障体系的重要支柱，旨在帮助新加坡公民和永久居民为退休储蓄。

根据雇员的年龄，公积金缴交率可占月薪的12.5%至37%。雇主和雇员双方都需缴交公积金缴交额。

55岁以下的会员，其公积金储蓄每年可赚取高达5%的利息；而55岁以上的会员则可赚取高达6%的年利息。

长期稳定就业有助于个人累积可观的公积金储蓄。 从55岁起，会员在退休户头（Retirement Account, RA）存入适用的退休存款后，便可提取其余的公积金储蓄。

一名今年满55岁的男性会员，若在其退休户头存入220,400新元的全额退休存款，在公积金终身入息标准计划下，他可从65岁起享有终身每月1,780新元的入息。

在同一计划下，该会员若在55岁时于其退休户头存入440,800新元的超额退休存款，便可从65岁起享有终身每月3,440新元的入息。

上述入息数额可能会根据利率或预期寿命的长期变化而调整，但即便有调整，预计幅度也会很小且是渐进的。

对于工作超过65岁或暂时不需要这笔钱的会员，延迟提取入息有助于增加金额。每延迟一年，入息额可增加高达7%，这意味着如果一直延迟到70岁，入息额最多可增加35%。

简而言之，一个工作到70岁的人，可以通过延迟领取公积金终身入息计划下的入息，来享有更高的终身每月入息。

延长工作年限的好处

多年来，新加坡的退休和重新雇佣年龄一直在提高。

随着退休和重新雇佣年龄的提高，会员们将有可能在他们的公积金户头中积累更多的储蓄。

重要的是，鉴于预期寿命的不断增长，增加个人的工作年限是合理的。随着寿命延长，人们也应该工作更长时间，以保持工作年限与退休年限的比例稳定。

由于许多工作越来越依赖脑力，对许多人来说，延长工作年限是现实可行的。

2025年中，60至64岁居民的劳动参与率为68.4%，而2015年中和2005年中分别为62.4%和36.6%。

在65至69岁的居民中，2025年中的劳动参与率为50.2%，相比之下，2015年中为42.2%，2005年中为20.7%。

此外，延长工作年限可以推迟个人通过卖掉较昂贵的自住房、搬到较便宜住所来套现的日期。

如果房价稳步上涨，越晚进行这种“大屋换小屋”的操作，套现的金额就越多。

此外，就业时间越长，开始消耗个人资本的时间就越晚。

当然，在退休岁月里厉行节约，并尽可能多地使用免费或有补贴的服务，会有所帮助。然而，人们在退休后可能希望去旅游、享受美食佳酿或积极追求各种爱好，而这些都需要花钱。

归根结底，延长工作年限可能是在退休后解锁更高生活品质的关键。

我的父母一位九十多岁，另一位八十多岁，因此我必须为长寿的可能性做好准备。正因如此，我希望看到退休和重新雇佣年龄能迅速提高，远超65岁和70岁。