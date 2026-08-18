对公开募股的担忧，我们正汲取错误的教训

THE BOTTOM LINE

政策制定者应专注于税收和规划改革以鼓励企业发展，而非金融放松管制

随着与人工智能相关的数据中心资本支出不断增加，对新股权和债务融资的需求也将日益增长。 照片来源：路透社

长期以来，发达国家的政策制定者一直对上市公司数量的萎缩感到困扰。首次公开募股 (IPO) 变得愈发稀少，而现有上市公司的数量也因收购而不断减少，其中许多收购来自私募股权公司。

这种情况在美国最为明显，自本世纪初以来，其上市公司数量已减少了一半。但现在我们迎来了 SpaceX 的上市，这是全球有史以来规模最大的一宗 IPO。

投资者们满怀期待，对 Elon Musk 这家以火箭业务为核心的创新企业给出了超过1.8万亿美元的估值。这是否标志着全球 IPO 荒的结束？