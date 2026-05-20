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从Yeo’s、Tiger Beer到如今的Gardenia——食品制造业产业群撤离新加坡或许皆在计划之中

通过将高价值职能留在本地，并将生产环节移出，本地制造商们正在做的，正是经济战略检讨所提倡的。

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Janice Heng

Janice Heng

Published Wed, May 20, 2026 · 05:42 PM
    • 食品制造业产业群业务从新加坡撤离，未必是值得担忧的理由。
    • 食品制造业产业群业务从新加坡撤离，未必是值得担忧的理由。 图片：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] Gardenia Foods是最新一家将食品制造业产业群迁出新加坡的本土公司——而且它很可能远非最后一家。

    然而，尽管这些举措意味着工作岗位的流失，但它们符合新加坡共和国的前进道路，正如最近发布的经济战略检讨（Economic Strategy Review, 简称ESR）的建议中所阐述的那样。

    新加坡不仅可能要为更多此类企业的撤离做好准备，一些固有的观念或许也需要转变——不应将此视为哀悼的理由，而应看作是迈向更高效率的步伐。

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