十年期美国国债收益率触及5.3%，油价飙升，金价下挫：M&G的Vikas Pershad解析承压市场
债券收益率攀升、能源成本飙升、人工智能（AI）估值受到审视，市场是否已充分计入这些风险？在美国收紧技术限制的背景下，中国股市的机遇又在何处？Nicole Teo与M&G Investments的Vikas Pershad将共同探讨这些问题。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
本周，十年期美国国债收益率一度触及5.34%，创下自2002年以来的最高水平，随后小幅回落。因有报道称美国向中东增派军事部署以及中国暂停进口石油，油价每桶飙升超过4美元。而作为传统避险工具的黄金，尽管所有买入理由似乎都已具备，其月度跌幅仍超过4%。
在本期《商业时报》播客《每周市场焦点》(Market Focus Weekly)中，特约主持人Nicole Teo与M&G Investments的亚太区股票投资组合经理Vikas Pershad展开对话，挑战了当前投资者对利率、人工智能（AI）支出以及亚洲真正机遇所在地的几大假设。
收听理由
- 为何“更长时间维持高利率”可能成为新常态，而非暂时现象 Vikas Pershad解释了为何资金成本不太可能回到新冠疫情后或全球金融危机（GFC）后的低点，以及这对投资者在未来一到两年内的思考方式意味着什么。
- 为何人工智能资本承诺与实际现金流之间存在重大脱节 Vikas Pershad指出，许多超大规模数据中心（hyperscaler）的协议具有后端支付的性质，加上亚洲开源模型的迅速普及，这些都是质疑当前人工智能估值的理由。
- 为何黄金可能并非投资者所认为的避险工具 Vikas Pershad坦言自己对此也感到不确定，他指出，尽管所有地缘政治和货币条件都指向金价上涨，但黄金的表现却未及预期。
- 为何印度和东南亚可能是当前最被低估的市场之一 Vikas Pershad解释说，印度上市公司的总市值大约仅与Nvidia一家公司相当，为何其长达两年的不佳表现可能与其潜在的盈利能力并不相符。
本周市场发出了确实复杂的信号。这次对话将帮助您理清哪些信号至关重要。立即收听。
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撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)
嘉宾：Vikas Pershad, M&G Investments亚太区股票投资组合经理
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh
本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品
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