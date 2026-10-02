十年期美国国债收益率触及5.3%，油价飙升，金价下挫：M&G的Vikas Pershad解析承压市场

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

本周，十年期美国国债收益率一度触及5.34%，创下自2002年以来的最高水平，随后小幅回落。因有报道称美国向中东增派军事部署以及中国暂停进口石油，油价每桶飙升超过4美元。而作为传统避险工具的黄金，尽管所有买入理由似乎都已具备，其月度跌幅仍超过4%。

在本期《商业时报》播客《每周市场焦点》(Market Focus Weekly)中，特约主持人Nicole Teo与M&G Investments的亚太区股票投资组合经理Vikas Pershad展开对话，挑战了当前投资者对利率、人工智能（AI）支出以及亚洲真正机遇所在地的几大假设。

收听理由

为何“更长时间维持高利率”可能成为新常态，而非暂时现象 Vikas Pershad解释了为何资金成本不太可能回到新冠疫情后或全球金融危机（GFC）后的低点，以及这对投资者在未来一到两年内的思考方式意味着什么。

为何人工智能资本承诺与实际现金流之间存在重大脱节 Vikas Pershad指出，许多超大规模数据中心（hyperscaler）的协议具有后端支付的性质，加上亚洲开源模型的迅速普及，这些都是质疑当前人工智能估值的理由。

为何黄金可能并非投资者所认为的避险工具 Vikas Pershad坦言自己对此也感到不确定，他指出，尽管所有地缘政治和货币条件都指向金价上涨，但黄金的表现却未及预期。

为何印度和东南亚可能是当前最被低估的市场之一 Vikas Pershad解释说，印度上市公司的总市值大约仅与Nvidia一家公司相当，为何其长达两年的不佳表现可能与其潜在的盈利能力并不相符。

本周市场发出了确实复杂的信号。这次对话将帮助您理清哪些信号至关重要。立即收听。

在bt.sg/podcasts发现更多节目。有任何反馈？请发送电邮至btpodcasts@sph.com.sg。

---

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)

嘉宾：Vikas Pershad, M&G Investments亚太区股票投资组合经理

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

---

每周五关注《每周市场焦点》播客：

频道：bt.sg/btmktfocus

亚马逊：bt.sg/mfam

苹果播客：bt.sg/mfap

Spotify：bt.sg/mfsp

YouTube Music：bt.sg/mfyt

网站：bt.sg/mktfocus

请注意：本播客仅供一般信息参考。对于因依赖本播客或使用第三方产品和服务而造成的任何损失，SPH Media概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

发现更多BT播客系列：

BT Money Hacks at: bt.sg/btmoneyhacks

BT Correspondents: bt.sg/btcobt

BT Podcasts: bt.sg/pcOM

BT Lens On: bt.sg/btlenson