人工智能与新加坡员工

（从右至左）David Leong、Christopher Cheok医生及主持人Claressa Monteiro。 照片来源：STUDIO +65

新加坡是全球人工智能就绪程度最高的经济体之一。基础设施正在建设，相关政策已经到位，投资也真实存在。然而，另一场对话正在咨询室、人力资源办公室以及职场人士的脑海中悄然进行，他们不确定自己在未来将如何自处。

在本期《商业时报》的视频播客节目Lens on Singapore中，我们采访了心理卫生学院数字健康医疗委员会副主席Christopher Cheok医生，以及PeopleWorldwide Consulting的董事经理David Leong。一位在临床环境中近距离观察到这种焦虑症。另一位则为正在进行劳动力转型的企业提供咨询。他们两人共同描绘了身处这个时代的人们的真实感受。

为何要收听

为何这种焦虑症并非源于失业，而是关乎我们是否依然重要

Cheok医生提出了一个大多数公开讨论完全忽略的区别，而这一点值得我们深思。

为何如今白领比蓝领面临更大的风险

Leong解释了自2022年以来发生的逆转，以及这对任何从事结构化、常规性或分析师级别岗位的人意味着什么。

为何仅靠提升技能可能还不够，以及该如何应对

对于那些目睹周围发生重组而感到不知所措的人，Cheok医生提供了切实可行的建议。

为何人工智能为我们节省的时间，反而引出了一个令人不安的问题

Leong直言不讳地指出：如果人工智能解放了你的工作时间，你究竟要用这些时间来做什么？

人工智能或许会改变我们的工作方式，但它已经开始改变我们看待自己的方式。本次对话将严肃探讨这一问题。立即收听。

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撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：心理卫生学院数字健康医疗委员会副主席Christopher Cheok医生，以及PeopleWorldwide Consulting董事经理David Leong

监制：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品

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