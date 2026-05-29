人工智能助推股市飙升，油价应声下跌10%：能源危机是否已结束？
能源危机结束了吗？在人工智能的推动下，全球股市创下新高，而油价却大幅下挫。Howie Lim 与 Oriano Lizza 将共同探讨人工智能的增长前景、美元走势、东亚市场的反弹以及债券风险。
本文由AI辅助翻译
当前全球市场呈现出鲜明的对比：全球股市已攀升至历史新高，这主要得益于半导体行业的人工智能热潮；然而，石油期货正经历近两个月来最急剧的单周下跌。市场参与者不禁思考，能源危机是否真的正在结束，股市的飙升又是否可持续。本期《商业时报》(The Business Times) 播客节目《每周市场焦点》(Market Focus Weekly) 特邀 CMC Markets 的 Oriano Lizza，旨在拨开迷雾，为听众提供切实可行的见解。
为何收听
- 解读全球市场的悖论 讨论深入探讨了驱动股市表现的核心矛盾：人工智能的炒作热潮与实体经济增长之间的博弈。以及持续的全球通胀如何阻碍各国央行降息，从而限制了更广泛的经济增长。
- 油价暴跌与滞后的消费需求 近期布伦特原油期货价格单周下跌10%，预示着高能源价格可能即将结束，其主要驱动力在于市场对霍尔木兹海峡重新开放的期望。Lizza 预测，一旦海峡重新开放得到确认，油价可能跌至每桶70至75美元。
- 关键投资信号 本期节目评估了东亚市场反弹的可持续性，并指出日本和韩国对人工智能周期的依赖，以及它们在央行干预面前的脆弱性。
最后，专家们分析了债券的长期风险，详细解释了为何5%的30年期国债收益率正在吸引投资者资本，以及粘性通胀如何使债券价格居高不下。了解更多市场悖论的细节。立即收听。
---
撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Oriano Lizza, CMC Markets 销售交易员
编辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品
---
请注意：本播客仅旨在提供一般信息。对于因信赖本播客内容或使用第三方产品和服务而造成的任何损失，SPH Media 概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。
ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week’s key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Emily Liu, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week’s investment landscape and what could move markets next.
