人工智能股抛售与美联储加息：投资者下一步何去何从
人工智能股动荡不安。是抄底良机还是投资陷阱？Howie Lim 与渣打银行的 Yap Fook Hien 将深入剖析关税、利率风险及亚洲市场的机遇。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
11月23日，Nvidia 董事会一致投票决定恢复 Jensen Huang 的总裁兼首席执行官职务，他已重返公司。然而，他的回归并未使人工智能（AI）股价趋于平静。华盛顿方面的新关税提议，以及各国央行倾向于进一步加息，都加剧了市场的不安情绪。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Market Focus Weekly 中，主持人 Howie Lim 与渣打银行 (Standard Chartered Bank) 股票策略团队高级投资策略师 Yap Fook Hien 进行了对话。他们探讨了此次人工智能股的抛售是健康的短暂回调，还是更大规模下跌的开端。
收听理由
- 短暂回调还是市场破裂 Yap 认为此次抛售已经过度。他解释了他的团队对人工智能支出的看法与市场定价所反映的预期有何不同，以及为何这种差异至关重要。
- 可能安抚投资者的三件事 Yap 列举了这三件事，并指出了未来几周需要关注的重点。
- 美联储与关税 Yap 解释了他为何不指望美联储（Fed）出手救市，以及为何他认为关税相关的头条新闻可能不像表面看起来那么重要。
- 人工智能之外的亚洲市场 市场领涨板块正在扩大。Yap 将告诉您他在科技领域之外看好哪些行业，以及他对台湾、印度、韩国、中国和亚细安市场的看法。
Yap 也给出了他对2027年股市回报的展望，以及他会密切关注的风险。对于正在犹豫是该逢低买入还是暂时离场的投资者来说，这是一份审慎的解读。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Yap Fook Hien，渣打银行股票策略团队高级投资策略师
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由《商业时报》BT Podcasts 与报业控股 (SPH Media) 联合出品
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ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week's key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Howie Lim, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week's investment landscape and what could move markets next.